研究示警：全球礁鯊銳減 2成海域已滅絕

「讓妳家破人亡的戰爭，卻讓妳成為了國家英雄...」阿富汗中部的古爾省，上個星期五傳開了一件罕見而振奮民心的英雄事蹟——15歲的阿富汗少女加瑪爾（Qamar Gul），為了抵抗襲擊家園的塔利班部隊，竟在父母雙雙遇害後，拾起了父親手中的AK-47突擊步槍，孤身一人與數十名塔利班周旋，並在擊斃2名士兵、重傷對方指揮官後，成功驅離敵軍光復家園。事蹟傳開後，加瑪爾隨即成為家喻戶曉的「少女戰神」，除了名聲傳遍國際，還被阿富汗總統捧為英雄上賓——但事實上，加瑪爾的故事卻更為複雜，在被拱成女武神的背後，卻滿是戰爭中任憑擺布的命不由己。

2020-07-24 08:09