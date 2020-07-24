苦不堪言！南韓釜山豪雨成災水淹公車 乘客踩椅子上避難

「2021東京奧運今天正式邁入倒數一年，結果東京疫情卻又破記錄...」因為新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的全球衝擊，東京奧運已確定延期到2021年7月23日開幕，在今天正式開始倒數365天。儘管有延期作為緩衝，但現今不僅世界各國的感染風險尚未全面平息，東京的疫情更是刷新記錄，單日超過300人感染。惡化的疫情與充滿不確定性的未來，一再打擊日本民眾的信心，《NHK》最新公布的民調也悲觀顯示：66%的人認為應該要再延期或停辦奧運。在各種懸念之下，牽涉到經費問題的奧運贊助商，多數也還在觀望猶疑，讓2021東京奧運仍充滿變數。

2020-07-23 15:29