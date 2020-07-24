快訊

陳菊也入榜！李眉蓁論文案延燒 政治人物論文點閱增

台中知名飯店爆老鼠亂竄環境髒 員工曝光多張「絕望照片」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苦不堪言！南韓釜山豪雨成災水淹公車 乘客踩椅子上避難

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓釜山一輛公車內出現嚴重積水，乘客被迫站在座椅上避難。圖擷自Twitter
南韓釜山一輛公車內出現嚴重積水，乘客被迫站在座椅上避難。圖擷自Twitter

南韓多處昨（23日）遭暴雨襲擊，韓國氣象局於當日針對釜山、蔚山等東南地區發布大雨警告，據外媒報導首爾市區昨晚已關閉部分道路，不少網友在社群發文曝慘況，只見大雨淹進公車內，不少人被迫站在座椅上，雨水也不斷灌進地下道中，甚至有網友拍攝釜山站路面淹水情形，目測路面積水已高出半個車輪。

根據「Yonhap News Agency」報導，昨日（23日）大雨侵襲南韓多個區域，包括首爾、釜山、仁川、蔚山、江原道等地區都遭到豪雨襲擊，各地進入高度戒備狀態，韓國氣象局（KMA）當日下午十時三十分向東南地區發布大雨警告，針對首爾、仁川、京畿道等地則陸續發布大雨預警，截至當晚九時，首爾降雨量約達100毫米，首爾當晚也已關閉部分道路。

南韓釜山多個路段出現積水情況，車輛泡在積水中。歐新社。
南韓釜山多個路段出現積水情況，車輛泡在積水中。歐新社。

昨日有不少南韓網友在社群上傳降雨實況，其中有人在釜山公車內，積水浸滿整輛公車，乘客被迫站在座椅上避難，另外有人也拍攝釜山地下道的情況，只見雨水不斷從樓梯灌入地下道，畫面驚人，而有網友也拍攝釜山站外的降雨狀況，不少車輛行經已達半個車輪高的積水，路面產生陣陣波浪，讓網友直呼「釜山站上空掀起了一股浪潮？」

南韓釜山多個路段出現積水情況，車輛泡在積水中。歐新社。
南韓釜山多個路段出現積水情況，車輛泡在積水中。歐新社。

事實上，南韓釜山已有多個路段出現嚴重積水，甚至有不少車輛被泡在積水中，釜山地下鐵內也出現嚴重積水，而南韓氣象局預估降雨會持續到24日，江原道和慶尚部分地區每小時將會降雨30至50毫米，南韓其他區域則預計每小時有30毫米的降水。

首爾 南韓 暴雨 豪雨 淹水

延伸閱讀

柬埔寨網美「咬唇露深V線」遭批不尊重傳統 警方下令追捕

日本超商LAWSON是不想進台灣還是進不來？ 網曝三主因

李眉蓁痛哭放棄碩士 網友：蔡英文連回8次「Errrr...」

60年前show girl選拔現場轟動 網驚：這顏質打趴現代人

相關新聞

苦不堪言！南韓釜山豪雨成災水淹公車 乘客踩椅子上避難

南韓多處昨（23日）遭暴雨襲擊，韓國氣象局於當日針對釜山、蔚山等東南地區發布大雨警告，據外媒報導首爾市區昨晚已關閉部分道路，不少網友在社群發文曝慘況，只見大雨淹進公車內，不少人被迫站在座椅上，雨水也不斷灌進地下道中，甚至有網友拍攝釜山站路面淹水情形，目測路面積水已高出半個車輪。

英雄悲劇：阿富汗少女「擊殺塔利班」被詛咒的故事

「讓妳家破人亡的戰爭，卻讓妳成為了國家英雄...」阿富汗中部的古爾省，上個星期五傳開了一件罕見而振奮民心的英雄事蹟——15歲的阿富汗少女加瑪爾（Qamar Gul），為了抵抗襲擊家園的塔利班部隊，竟在父母雙雙遇害後，拾起了父親手中的AK-47突擊步槍，孤身一人與數十名塔利班周旋，並在擊斃2名士兵、重傷對方指揮官後，成功驅離敵軍光復家園。事蹟傳開後，加瑪爾隨即成為家喻戶曉的「少女戰神」，除了名聲傳遍國際，還被阿富汗總統捧為英雄上賓——但事實上，加瑪爾的故事卻更為複雜，在被拱成女武神的背後，卻滿是戰爭中任憑擺布的命不由己。

日本皇室最美公主佳子傳婚事近 對象是帥哥

日本雜誌「週刊女性」電子版以「佳子要結婚了！」為題報導，日本皇室人氣最旺的公主佳子與一位帥哥正在交往，兩人有考慮到結婚，...

投藥助漸凍症患者安樂死 日本兩醫師遭逮引關注

日本日前發生一起罹患「漸凍症」女性患者死亡事件，日本京都府警方今天逮捕涉嫌投藥讓女性患者致死的兩名醫師，也讓在日本違法的...

假搜身、真性騷？ 澳洲警方行為惹議

澳洲警方為查緝毒品的搜身行動，爆出多起不尊重女性案例，遭到社會關注。澳洲雪梨發生多起警方在搜身行動時，不尊重女性權利的投訴，執法單位行為委員會在調查後除了呼籲警方道歉...

打造聽障友善環境 日本推手語星巴克

日本推出第一家手語服務的星巴克！為了營造聽障人士友善環境，星巴克於6月底在東京成立第一家手語星巴克，25名員工中有16名是聽障人士...

奧運「重新倒數」第365天：東京單日疫情破紀錄，停賽有無停損點？

「2021東京奧運今天正式邁入倒數一年，結果東京疫情卻又破記錄...」因為新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的全球衝擊，東京奧運已確定延期到2021年7月23日開幕，在今天正式開始倒數365天。儘管有延期作為緩衝，但現今不僅世界各國的感染風險尚未全面平息，東京的疫情更是刷新記錄，單日超過300人感染。惡化的疫情與充滿不確定性的未來，一再打擊日本民眾的信心，《NHK》最新公布的民調也悲觀顯示：66%的人認為應該要再延期或停辦奧運。在各種懸念之下，牽涉到經費問題的奧運贊助商，多數也還在觀望猶疑，讓2021東京奧運仍充滿變數。

少女撥打緊急專線接線員「嘻笑掛電話」 父親喪命她怒討道歉

一般人遇到任何緊急情況都會相當著急，若是有人在這時開玩笑，恐怕會令當事人非常氣憤。一位泰國少女因為父親突然呼吸困難，緊急撥打求救專線，未料接線員卻表示聽不清楚，並開始模仿電話斷線的嗶嗶聲，接著掛斷電話，事後少女父親則在醫院宣告不治，少女控訴接線員的舉動，並要求道歉，不過醫院主任則回應表示這是誤會。

影／新冠肺炎疫情 讓特斯拉德國工廠「因禍得福」？

位於柏林附近的特斯拉超級工廠已經開工。但是工廠建築工程的最後審批程序卻仍未走完。

酒吧男子自嘲「又肥又宅」難把妹 25歲足球員附和慘被打死

英國一位25歲足球員近期在酒吧被毆打致死，因為他回應了一位男子的自嘲，該位男子表示自己又肥又宅，難以吸引女生的注意，而足球員附和同意時卻引來男子不滿，出拳揍了足球員，接著男子的友人則連出好幾拳使足球員撞倒在地，腦部出現嚴重損傷，最後不治身亡。

勞工人權團體呼籲品牌服飾 「別用新疆維人強迫勞動鏈原料」

(德國之聲中文網) 全球超過190個勞工權益團體與維吾爾人權團體周四 (7月23日) 發起一個名為「結束維吾爾地區強制勞動聯盟」的國際聯盟，呼籲所有服飾品牌與零售商停止使用涉及新疆強迫勞動的原料及產物

熱帶風暴來勢猛！預料生成2020年首個大西洋颶風

美國國家颶風中心今天警告，一個熱帶風暴正朝加勒比海地區移動，預期將增強為今年大西洋颶風季第一個颶風

熱門新聞

影／一出門近百隻貓狗鳥獸跟身後 網友驚嘆：真人版迪士尼公主

名校選美冠軍棄律師當AV女優 下海原因連波多野結衣也驚呆

哈利寵妻甘願赴湯蹈火！她指梅根的野心深不可測

她月經正常報到！在家突然腹部疼痛 「懷孕1小時」產下男嬰

南華早報：大陸將關閉美駐成都總領事館 報復美國

日本皇室最美公主佳子傳婚事近 對象是帥哥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。