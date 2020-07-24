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遭母親男友開槍擊中胸口險死 初生嬰靠「媽媽直覺」奇蹟活下

香港01 / 李納德
Armani Cazares捱槍後活了下來，但現時還無法自行呼吸，要依賴呼吸機。圖擷自FB「Daisy Armani」
Armani Cazares捱槍後活了下來，但現時還無法自行呼吸，要依賴呼吸機。圖擷自FB「Daisy Armani」

美國今年4月發生一宗恐怖槍擊案，一名18歲的新手媽媽德拉克魯茲（Daisy Delacruz）帶着只有1個多月大的兒子卡薩雷斯（Armani Cazares）到男友家中，男友突然開槍射向寶寶胸口，再朝自己的母親及妹妹開槍。德拉克魯茲稱孩子送院時，醫生認為情況不樂觀，很大機會死亡，更叫她準備好的話可以要求取下孩子的呼吸機，不過她當時泛起一個念頭，「媽媽直覺告訴我不要拔插頭」，想不到小生命成功撐了下來，最近已經回家慶祝滿5個月大。

事件發生於美國聖安東尼奧，警方稱德拉克魯茲的男友特洛（Lance Tello Jr.）在4月4日的凌晨2時開槍射向寶寶，隨後還槍擊自己49歲母親及14歲妹妹，事後兩女有望救回，但寶寶情況不樂觀。槍擊之後，特洛逃到離家幾條街的地方就被拘捕，面臨4項控罪，或被判處終身監禁。

德拉克魯茲的家人透露，她原來有一個拍拖4年的男友，去年7月得知懷孕時，男友竟離她而去。特洛則是德拉克魯茲懷孕4個月時交的男友，雖然明知孩子不是自己骨肉，但他的舉止也當正自己是爸爸，寶寶於2月25日出生時，他更承諾會將孩子視如己出，當時德拉克魯茲相信了他，覺得自己很幸福遇到好男人。

德拉克魯茲憶述，特洛在一間拉麵店工作，案發前一些日子，他曾說自己工作壓力很大，想她接放工。當德拉克魯茲帶着孩子送男友回家時，男友看起來也很正常，甚至想餵孩子喝奶，但突然臉色一轉，說自己不想再抱孩子，整個人變得很安靜，說想先洗澡，「好像變了個人一樣，完全沉默」，之後就完全不理會孩子。

4月4日凌晨2點，德拉克魯茲和寶寶待在特洛的房間，她終於忍不住問男友，「能跟我說話嗎？」豈料他不發一聲，站起身照鏡大約2分鐘，然後伸手入床鋪間拿出手槍，用「邪惡的表情」看着德拉克魯茲並用槍指着，之後突然將槍口對準孩子，德拉克魯茲撲向他，可惜已射中孩子胸口。

Armani Cazares被媽媽男友槍擊射中胸口，原本情況不樂觀。圖擷自FB「Daisy Armani」
Armani Cazares被媽媽男友槍擊射中胸口，原本情況不樂觀。圖擷自FB「Daisy Armani」

寶寶送院後，醫生一度告訴德拉克魯茲很難救回，基本上無希望，寶寶死亡是遲早的事，撐不了太久，甚至稱只要她準備好「我們會拿下呼吸機」。不過，聽到這句話後，德拉克魯茲仍拒絕放棄搶救，幸好兒子竟真的撐過來了，「這完全是場噩夢」，「我還以為他愛我和我的兒子」。

德拉克魯茲最近帶着情況好轉的兒子回家慶祝滿5個月生日，德拉克魯茲慶幸當時的決定，「我的媽媽直覺告訴我不要拔插頭，我當時想我要告訴他們，他們錯了」。不過，從鬼門關撐過來寶寶還有很多挑戰，由於寶寶目前仍然無法自行呼吸，他需要依靠呼吸機，和插胃管來輸送營養，護士亦會輪流到德拉克魯茲家中為寶寶提供全天候護理。

德拉克魯茲還分享當新手媽媽的喜悅，寶寶已經懂回應自己的名字，每聽到媽媽喊他，「他會看着我，開始微笑，如果你們不相信奇蹟，那快看一下卡薩雷斯」。18歲就經歷如此可怕的事，德拉克魯茲覺得自己堅強了許多，變得成熟，並在兒子身上得到力量，為了幫兒子籌集醫療費用，她正在Amazon Wish List籌款。

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文章授權轉載自《香港01》

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