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奧運「重新倒數」365天: 東京單日疫情破紀錄, 停賽的停損點?

打造聽障友善環境 日本推手語星巴克

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
日本成立第一家手語服務的星巴克分店。（Photo from日本星巴克）
日本成立第一家手語服務的星巴克分店。（Photo from日本星巴克）

日本推出第一家手語服務的星巴克！為了營造聽障人士友善環境，星巴克於6月底在東京成立第一家手語星巴克，25名員工中有16名是聽障人士，且邀請藝術家門秀彦設計店內裝潢，將手語融入到店內的壁畫中。另外，除了手語，店內也提供平板電腦語音點餐。

《Yahoo》報導，開在日本東京的手語星巴克是全球第5家提供手語服務的分店。第一家分店於2016年在馬來西亞吉隆坡開張，其他分店則位於美國華盛頓DC、中國廣州和馬來西亞檳城。自2018年以來，日本星巴克公司就一直在籌備開設手語服務的分店。

由於店內大部分員工為聽障人士，經理伊藤伸弥表示，即使不會手語，店內也有平板可以點餐，並希望客人在點餐時，可以專心注視店員的眼睛，以表達友善和理解，讓員工能夠不那麼緊張。此外，店內裝潢是由藝術家門秀彦操刀，將手語中的「馬克杯」、「特條」等單詞，融入到色彩繽紛的壁畫中。

《Japan Time》報導，日本手語協會的發言人白澤真宮表示，手語在不同國家的表現方式都不一樣。日式手語發展了幾個世紀，並且在1878年於日本成立第一間聾啞學校，並於1947年成立日本聾啞協會，這對整合日本手語有極大的幫助。

根據日本厚生勞動省（衛生部）統計，日本約有35萬名完全聽障以及部分聽障人士，在這之中約有14%的人（約5萬人）使用手語，有些人即使聽力並未完全受損，也會使用手語。

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手語 日本 星巴克

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