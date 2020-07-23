假搜身、真性騷？ 澳洲警方行為惹議

澳洲警方為查緝毒品的搜身行動，爆出多起不尊重女性案例，遭到社會關注。澳洲雪梨發生多起警方在搜身行動時，不尊重女性權利的投訴，執法單位行為委員會在調查後除了呼籲警方道歉，也認為警方應完善搜身的程序與行為準則。

大動作盤查毒品

根據《英國廣播公司》報導，澳洲執法單位行為委員會針對雪梨警方去年的搜身行動發布報告。剛報告指出，警方的搜身行動在面對女性時行為不當。據了解，警方要在音樂節上查緝毒品，因此會攜帶緝毒犬進行盤查，只要遭緝毒犬懷疑，警方就會針對該嫌疑犯進行脫衣搜身，檢查身上是否藏有毒品。

由於澳洲先前傳處數起年輕人服用過量毒品死亡的案例，警方才會在近年來大動作針對音樂節等毒品容易流通的地點進行盤查與搜身。但警方過於激進的搜身方式也引起社會大眾關注，

女性搜身當眾脫衣

《澳洲人報》指出，許多女性在面臨脫衣搜身時，並沒有給予適當的隱私，脫序行為包含須當眾脫衣、被要求取下衛生棉、遭男性警察搜身與揶揄等誇張行徑。

而也有許多遭搜身的女性，就算身上並沒有攜帶任何毒品，在攔查結束後，也被警方要求離開現場，不能再回去參加音樂節活動，門票也無法退費。外界因此要求警方開始審視脫衣搜身的必要性，開始研擬替代方案如毒品快篩，與更新脫衣搜身行為準則，透過嚴謹的流程指示，讓警方在進行相關盤查時能有所依循。

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