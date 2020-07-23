快訊

還沒病死，就先餓死？非洲疫情下的經濟與糧食危機

獨／被爆婚變氣摔東西？蘇慧倫：曾懷疑老公對外咬耳朵

假搜身、真性騷？ 澳洲警方行為惹議

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
澳洲警方發生多起針對女性不當脫衣搜身的行徑，引發要求改革聲浪。（photo by Wikimedia）
澳洲警方發生多起針對女性不當脫衣搜身的行徑，引發要求改革聲浪。（photo by Wikimedia）

澳洲警方為查緝毒品的搜身行動，爆出多起不尊重女性案例，遭到社會關注。澳洲雪梨發生多起警方在搜身行動時，不尊重女性權利的投訴，執法單位行為委員會在調查後除了呼籲警方道歉，也認為警方應完善搜身的程序與行為準則。

大動作盤查毒品

根據《英國廣播公司》報導，澳洲執法單位行為委員會針對雪梨警方去年的搜身行動發布報告。剛報告指出，警方的搜身行動在面對女性時行為不當。據了解，警方要在音樂節上查緝毒品，因此會攜帶緝毒犬進行盤查，只要遭緝毒犬懷疑，警方就會針對該嫌疑犯進行脫衣搜身，檢查身上是否藏有毒品。

由於澳洲先前傳處數起年輕人服用過量毒品死亡的案例，警方才會在近年來大動作針對音樂節等毒品容易流通的地點進行盤查與搜身。但警方過於激進的搜身方式也引起社會大眾關注，

女性搜身當眾脫衣

《澳洲人報》指出，許多女性在面臨脫衣搜身時，並沒有給予適當的隱私，脫序行為包含須當眾脫衣、被要求取下衛生棉、遭男性警察搜身與揶揄等誇張行徑。

而也有許多遭搜身的女性，就算身上並沒有攜帶任何毒品，在攔查結束後，也被警方要求離開現場，不能再回去參加音樂節活動，門票也無法退費。外界因此要求警方開始審視脫衣搜身的必要性，開始研擬替代方案如毒品快篩，與更新脫衣搜身行為準則，透過嚴謹的流程指示，讓警方在進行相關盤查時能有所依循。

【更多精采內容，詳見

澳洲 雪梨

延伸閱讀

疫情引發支出大增 澳洲面臨二戰後最大赤字

影／隨身攜毒品飛澎湖狂歡 還沒玩到先被追訴刑責

影／陳玉珍、范雲上廣播激辯性騷 周玉蔻大叫「好了啦」

美國籍男子涉運5.6公斤大麻 警分局移送後整棟大消毒

相關新聞

投藥助漸凍症患者安樂死 日本兩醫師遭逮引關注

日本日前發生一起罹患「漸凍症」女性患者死亡事件，日本京都府警方今天逮捕涉嫌投藥讓女性患者致死的兩名醫師，也讓在日本違法的...

假搜身、真性騷？ 澳洲警方行為惹議

澳洲警方為查緝毒品的搜身行動，爆出多起不尊重女性案例，遭到社會關注。澳洲雪梨發生多起警方在搜身行動時，不尊重女性權利的投訴，執法單位行為委員會在調查後除了呼籲警方道歉...

打造聽障友善環境 日本推手語星巴克

日本推出第一家手語服務的星巴克！為了營造聽障人士友善環境，星巴克於6月底在東京成立第一家手語星巴克，25名員工中有16名是聽障人士...

奧運「重新倒數」第365天：東京單日疫情破紀錄，停賽有無停損點？

「2021東京奧運今天正式邁入倒數一年，結果東京疫情卻又破記錄...」因為新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的全球衝擊，東京奧運已確定延期到2021年7月23日開幕，在今天正式開始倒數365天。儘管有延期作為緩衝，但現今不僅世界各國的感染風險尚未全面平息，東京的疫情更是刷新記錄，單日超過300人感染。惡化的疫情與充滿不確定性的未來，一再打擊日本民眾的信心，《NHK》最新公布的民調也悲觀顯示：66%的人認為應該要再延期或停辦奧運。在各種懸念之下，牽涉到經費問題的奧運贊助商，多數也還在觀望猶疑，讓2021東京奧運仍充滿變數。

少女撥打緊急專線接線員「嘻笑掛電話」 父親喪命她怒討道歉

一般人遇到任何緊急情況都會相當著急，若是有人在這時開玩笑，恐怕會令當事人非常氣憤。一位泰國少女因為父親突然呼吸困難，緊急撥打求救專線，未料接線員卻表示聽不清楚，並開始模仿電話斷線的嗶嗶聲，接著掛斷電話，事後少女父親則在醫院宣告不治，少女控訴接線員的舉動，並要求道歉，不過醫院主任則回應表示這是誤會。

影／新冠肺炎疫情 讓特斯拉德國工廠「因禍得福」？

位於柏林附近的特斯拉超級工廠已經開工。但是工廠建築工程的最後審批程序卻仍未走完。

酒吧男子自嘲「又肥又宅」難把妹 25歲足球員附和慘被打死

英國一位25歲足球員近期在酒吧被毆打致死，因為他回應了一位男子的自嘲，該位男子表示自己又肥又宅，難以吸引女生的注意，而足球員附和同意時卻引來男子不滿，出拳揍了足球員，接著男子的友人則連出好幾拳使足球員撞倒在地，腦部出現嚴重損傷，最後不治身亡。

勞工人權團體呼籲品牌服飾 「別用新疆維人強迫勞動鏈原料」

(德國之聲中文網) 全球超過190個勞工權益團體與維吾爾人權團體周四 (7月23日) 發起一個名為「結束維吾爾地區強制勞動聯盟」的國際聯盟，呼籲所有服飾品牌與零售商停止使用涉及新疆強迫勞動的原料及產物

熱帶風暴來勢猛！預料生成2020年首個大西洋颶風

美國國家颶風中心今天警告，一個熱帶風暴正朝加勒比海地區移動，預期將增強為今年大西洋颶風季第一個颶風

鄰居綁架偷竊男孩關進地牢 「菜刀砍耳」施虐居民震驚

法律對於犯罪的人有一定的處分，若動用私刑處分恐怕已經觸法。烏克蘭近期傳出一起私刑虐待案件，一位男子將鄰居家的2位男孩綁架，並將他們囚禁在地牢中實施三天的酷刑，期間男子未給他們水和食物，並持棍棒毆打男孩，甚至持菜刀砍男孩耳朵，直到警方接獲舉報找上門，男孩才被解救，而消息一曝光後，附近居民都感到震驚。

涉受託讓「漸凍症」患者安樂死 日警擬逮捕兩醫師

日本日前發生一起罹患「漸凍症」女性患者死亡事件，結果醫院發現死者體內有非平常服用藥物，警方懷疑兩名醫師給予藥物協助女性患...

蘇貞昌不孤單！祖克柏衝浪「慘白臉」 網笑翻：像小丑

行政院長蘇貞昌日前誤拿太太的CC霜當成防曬油擦，臉色異常蒼白引發討論。近日臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也因為「白臉事件」備受關注...

熱門新聞

為何要關中國駐休士頓總領館？美亞太助卿史達偉揭內幕

陸媒民調「哪個美駐華領館最可能被關？」 回答竟一面倒

醉翁之意不在酒？ 梅根、哈利遭爆退出英皇室另有心機

美撤陸駐休士頓領館 美參議員：早該關閉這個間諜中心

影／一出門近百隻貓狗鳥獸跟身後 網友驚嘆：真人版迪士尼公主

川普：關閉更多陸使領館的可能性 一直存在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。