少女撥打緊急專線接線員「嘻笑掛電話」 父親喪命她怒討道歉

一般人遇到任何緊急情況都會相當著急，若是有人在這時開玩笑，恐怕會令當事人非常氣憤。一位泰國少女因為父親突然呼吸困難，緊急撥打求救專線，未料接線員卻表示聽不清楚，並開始模仿電話斷線的嗶嗶聲，接著掛斷電話，事後少女父親則在醫院宣告不治，少女控訴接線員的舉動，並要求道歉，不過醫院主任則回應表示這是誤會。

根據「Khaosod English」報導，朗拉奧文（Pronrawin Ongpisut）在臉書發文指控緊急專線的接線員，她表示自己19日早晨發現父親呼吸困難，於是撥打緊急專線1669，但接線員卻表示自己聽不清楚，接著開始模仿電話斷線的嗶嗶聲，她說「接聽電話的男人在發出嗶嗶聲後掛斷電話，而在這之前他還說了我聽不到妳的聲音」、「救護車晚到並不讓我生氣，但是當病人快死時，接線員卻嘲笑我，這樣合適嗎」。

不過叻武里府醫院主任皮欽（Pichien Wuttisatirapinyo）則表示接線員無意取笑這種緊急情況，他說患者家屬當時感到極大的壓力可能對此產生誤會，而接線員也感到抱歉，這位接線員與醫院管理人員之後一同出席朗拉奧文父親的喪禮，他與朗拉奧文解釋並道歉，朗拉奧文最後表示當時接線員無法聽清楚她的聲音，而她聽到的嗶嗶聲其實是模糊的聲音，對方道歉了也不再追究。