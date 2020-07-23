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酒吧男子自嘲「又肥又宅」難把妹 25歲足球員附和慘被打死

聯合新聞網 / 綜合報導
喬丹（Jordan Sinnott）1月時剛與英國北部超級聯賽球隊馬特洛克鎮（Matlock Town）簽約，未料卻在酒吧喪命。圖擷自Youtube
喬丹（Jordan Sinnott）1月時剛與英國北部超級聯賽球隊馬特洛克鎮（Matlock Town）簽約，未料卻在酒吧喪命。圖擷自Youtube

英國一位25歲足球員近期在酒吧被毆打致死，因為他回應了一位男子的自嘲，該位男子表示自己又肥又宅，難以吸引女生的注意，而足球員附和同意時卻引來男子不滿，出拳揍了足球員，接著男子的友人則連出好幾拳使足球員撞倒在地，腦部出現嚴重損傷，最後不治身亡。

這位足球員名叫喬丹（Jordan Sinnott），他1月時剛與英國北部超級聯賽球隊馬特洛克鎮（Matlock Town）簽約，未料卻在酒吧喪命，根據「BBC News」報導，當天喬丹與隊友一同來到諾丁漢郡的一家酒吧，期間一位名叫迪諾萬（Denovan）的男子向喬丹表示「我敢打賭你把妹絕對沒有問題，不像我又肥又宅」，而喬丹聽後則回覆表示同意，未料卻引起迪諾萬不滿。

迪諾萬揍了喬丹一拳，隨後迪諾萬的友人和喬丹一群人一路從酒吧打到了街上，而迪諾萬的朋友卡麥隆（Cameron Matthews）出手揍了喬丹一頓，導致喬丹撞倒在地，腦部出現嚴重損傷，送醫不治。

事後，卡麥隆承認自己的過失殺人罪行，而迪諾萬則是否認過失殺人和攻擊等罪，不過檢方認為雖然迪諾萬沒有對喬丹產生致命攻擊，但卻是當晚暴力事件的推動者。

足球 殺人 英國

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