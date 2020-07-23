鄰居綁架偷竊男孩關進地牢 「菜刀砍耳」施虐居民震驚

法律對於犯罪的人有一定的處分，若動用私刑處分恐怕已經觸法。烏克蘭近期傳出一起私刑虐待案件，一位男子將鄰居家的2位男孩綁架，並將他們囚禁在地牢中實施三天的酷刑，期間男子未給他們水和食物，並持棍棒毆打男孩，甚至持菜刀砍男孩耳朵，直到警方接獲舉報找上門，男孩才被解救，而消息一曝光後，附近居民都感到震驚。

根據英國「太陽報」報導，這位36歲的男子綁架了鄰居家的14歲男孩安德烈（Andrey）和迪馬（Dima），他聲稱安德烈和迪馬偷取自己車庫裡的工具，因此才計畫將他們綁架，男子將兩人關在位於克利福洛（Kryvyi Rih）的地牢裡，並對他們施暴，定期用棍棒毆打他們，甚至拿菜刀砍下男孩的耳朵，並試圖砍下他們的腳趾。

所幸警方接獲匿名通報後，找到了失蹤三天的安德烈和迪馬，警方表示「脫水和挨餓的男孩非常恐懼和疲憊，他們花了幾個小時才完全意識到自己已經脫離折磨」，警方發言人漢娜（Hanna Starchevska）表示男子用誘拐的方式將男孩們騙到地牢裡，並用黑色塑膠袋套住他們的頭部，隨後幾天內男子都沒有給男孩喝水或吃飯。

事後該位男子正面臨刑事訴訟，最高可面臨15年的監禁，而安德烈和迪馬也已經住院，他們有腦震盪的症狀，且全身都有傷痕，目前正在接受心理輔導，而消息一曝光後，附近居民也感到震驚，居民羅曼（Roman）表示「他（男子）看上去像個好人，你永遠不知道人會做出什麼事」。