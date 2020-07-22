蘇貞昌不孤單！祖克柏衝浪「慘白臉」 網笑翻：像小丑

行政院長蘇貞昌日前誤拿太太的CC霜當成防曬油擦，臉色異常蒼白引發討論。近日臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也因為「白臉事件」備受關注，原來祖克柏6月底前往夏威夷衝浪時，臉上塗了超厚一層白色防曬乳，讓整張臉看起來「白光煥發」。

Twitter近日瘋傳祖克柏的一張照片，從照片可看出祖克柏正在衝浪，臉上塗了超厚一層白色防曬乳，腳下還踩著價格約一萬兩千美元（約新台幣36萬元）的電子衝浪板，但網友對衝浪板沒興趣，反而被祖克柏的「白臉」吸引，紛紛好奇他使用哪一款防曬乳，能夠塗得那麼白。

有網友將祖克柏照片和宮崎駿電影「神隱少女」中的無臉男做對比；還有網友聯想到DC漫畫的小丑，因為小丑在電影中真的有衝浪的片段。

不過對台灣網友來說，第一位想到的就是行政院長蘇貞昌，日前他將CC霜當成防曬油擦，整張臉變得超蒼白，還被網友笑稱像電影角色「海公公」。蘇貞昌也表示，這麼熱的天氣到海邊參加活動，太太好心要他一定要塗防曬油，就給了他一瓶。蘇貞昌說，他不知道怎麼塗，因為太早塗沒有用，就在下車前倒了滿手通通塗上去。

Mark Zuckerberg's sunscreen while surfing in Hawaii spawns wave of memes https://t.co/X4E2UeDFnH pic.twitter.com/BdT9kAQT22 — New York Post (@nypost) July 20, 2020