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安倍口罩太難用！旅日台人竟成功換成鑽石：有口罩千萬別扔

聯合新聞網 / 綜合報導
日本首相安倍晉三佩戴「安倍口罩」。（法新社）
日本首相安倍晉三佩戴「安倍口罩」。（法新社）

為了解決新冠肺炎疫情下口罩短缺的問題，日本政府4月17日起向全國每戶發放兩枚布口罩，但許多民眾不想佩戴，紛紛將口罩退回厚生勞動省或地方政府。北海道一家珠寶店看準這波「退貨商機」，推出用「安倍口罩換鑽石」的活動，吸引不少民眾前往兌換。

日本政府花費466億日圓（約台幣130億元），發放兩枚布口罩給每戶人家，到6月中發放完畢，但陸續有民眾抱怨尺寸太小，揶揄這是「安倍口罩」，紛紛將其退給厚生勞動省或地方政府，網路上也有賣家轉售，並在販賣資訊欄寫上「建議收藏就好」。類似情形在日本各地不斷上演，也顯示「安倍口罩」乏人問津。

北海道一家珠寶店看準這波「退貨商機」，推出「安倍口罩換鑽石」的活動，只要是女性，帶著還沒使用過的安倍口罩來店裡，就能換到價值4萬塊日圓（約新台幣1萬元）的一顆0.1克拉的鑽石，或兩顆0.005克拉的鑽石。

一名長居在日本開民宿的台灣民眾在粉專PO文寫道，「這大概是從疫情以來唯一感謝安倍的事...手上有口罩千萬別扔！」他也透露珠寶店的營業時間是早上9點半，但很多民眾早上5、6點就在門口等待了，因為每日限制15人才能兌換。

「札幌民宿」也指出，如果要用換到的鑽石在店裡做婚戒、首飾或其他加工，可以不用排隊，就可以直接預約拿鑽石。

根據日媒報導，珠寶店老闆表示，會將兌換來的「安倍口罩」捐給當地的醫療機構，這活動會一直到8月底。

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