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全球暖化難覓食 北極熊80年後恐滅絕
科學家20日在《自然氣候變化》（Nature Climate Change）期刊發表研究指出，北極熊或因氣候變遷而覓食困難、飢餓致死，預料80年內可能幾乎消失。
綜合媒體報導，科學家說，在某些地區，北極熊已經陷入每況愈下的惡性循環，海水不斷縮小，使得北極熊獵捕海豹的時間縮短。科學家還說，北極熊體重下降削弱牠們在沒有食物的情況下度過北極寒冬的機會。
國際北極熊中心（PBI）首席科學家岩士特普（Steven Amstrup）表示，北極熊在（冰層）結冰且能回去覓食前，面臨著更長的斷食期。
該研究得出結論是，根據當前趨勢，北極地區急速變化的速度將在80年內使被分析的13種亞種中的12種北極熊數量減少，而北極氣候暖化速度是整個地球的兩倍。
專家指出，溫度升高並非威脅北極熊的主因，而是這個食物鏈中最主要的食肉動物無法適應快速變化的環境。
岩士特普在電郵中說，如果即使溫度升高，海冰也能維持不融化，那北極熊可能安然無恙，「問題在於牠們的棲息地實際上正在融化」。
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