推特成外交角力場 發言未修飾恐釀衝突

推特成外交戰場！根據英國倫敦國王學院科學與安全研究中心的報告，越來越多的國家元首或外交官利用推特掌握外交關係。美國總統川普就是為為顯著的例子，他時常在個人的推特上抱怨他國領袖及作為，然而學者認為，從推特發出的訊息不需經過中介，雖然真實但沒有經過修飾，恐怕會在外交上擦槍走火，甚至惡化外交關係。

《衛報》報導，在《推文升級：新核武外交的管理》研究報告中，作者華生．威廉斯博士和亞歷克西．德魯博士認為，來自政府官方的推文可以讓人民更了解政策決定的內部細節，塑造政府形象，也可能讓外交關係陷入更混亂甚至緊繃的氣氛。

像是川普在2018年時，透過推特向北韓領導金正恩放話為例，他在推文寫下「北韓領導人金正恩說『核武按鈕隨時在我的桌上』，所以誰來告訴這個只會帶來飢荒的政權，我也有一個核彈按鈕，而且比他的還大、還厲害，而且這個按鈕真的能用！」當時此則貼文在國際上引起軒然大波，讓許多國家的外交單位感到困惑和恐懼。

當然川普並不是唯一一個用280個字（推特字數上限）就讓世界陷入混亂的人。在今年的美伊紛爭中，伊朗最高領袖阿里．哈米尼就分享了一張諷刺圖片，上面是川普臉頰紅腫、像是被打了一巴掌的樣子。

研究認為，來自國家領袖或外交官的推文不同於正式外交文件，可以不經過修飾，卻也會引起不必要的誤會和紛爭，並不是理想的溝通方式。研究還發現，美國人為推特的最大用戶群（約有近6000萬名用戶），因此美國人和美國政府更容易受到推特消息的影響，無論消息真假。例如，本月15日許多名人的推特遭駭，包括馬斯克、比爾蓋茲、歐巴馬和拜登，利用捐款的假消息，最終得手約10萬美金。

【更多精采內容，詳見 】