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九歲小女孩窗簾後玩扮鬼遊戲 意外踩空被勒死
泰國一名年約九歲的女孩假扮鬼魂卻意外被吊死，讓父母相當哀痛。根據祖母的說法，女孩用窗簾扮鬼已非第一次，曾經提醒她別這麼做，未料還是無法阻止悲劇發生。
根據《太陽報》報導，泰國一名九歲女孩卡尼塔（Khanitta Pakkhayakuland），因父母外出探親被獨自留在家裡，在父母離家幾分鐘後，玩起她喜歡的扮鬼遊戲。卡尼塔將印有蜘蛛人圖樣的窗簾纏繞在脖子上，但因失足踩空竟被窗簾勒死，整個身體懸掛在窗簾上面。待父母回家時僅存微弱呼吸，送醫後仍不治身亡。
泰國警方證實卡尼塔死因為窒息，調查中並未發現可疑之處。孩童在暑假期間留在家中時間變多，家長應更謹慎隨時留意兒女的安全。
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