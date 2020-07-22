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影像曝光網友喊暖！男童不捨分開睡 半夜下床蹭狗入睡

聯合新聞網 / 綜合報導
男童凡恩自出生以來便和狗狗布魯特形影不離，連睡覺都要在一起。圖／The Dodo
男童凡恩自出生以來便和狗狗布魯特形影不離，連睡覺都要在一起。圖／The Dodo

一名媽媽日前發現，家中的監視器拍下了一段可愛的畫面。躺在床上還沒睡著的兒子突然從床上走下來，拿著被子，走到睡在地上的狗狗身邊，依偎著他一起入眠。這段畫面融化了眾多網友的心，其實，在這背後還有意想不到的故事。

根據《渡渡鳥》報導，這名媽媽名為佩姬・柯努特森（Paige Knudtson），她在懷孕時收養了這隻拳師犬，並且取名為布魯特（Brutus）。當兒子凡恩（Finn）出生以後，布魯特也隨之成為他最要好的夥伴。凡恩和布魯特總是一起吃飯、玩耍、看電視和睡覺。

凡恩在出生前，就被診斷出有嚴重的心臟缺陷。在出生以後，也經歷過許多次手術，在醫院待了七個禮拜才終於回到家。而布魯特第一次見到凡恩以後，就和他形影不離，「彷彿牠知道，這個孩子需要一些特別的照顧一樣。」

「布魯特會跟著凡恩從一個房間到另一個房間。」佩姬受訪時表示，「如果凡恩生病了，牠也會趴在他的身邊，陪伴著他。」

有時候，布魯特會爬上凡恩的床，睡在他的身邊，像是為了要防止他從床上摔落。而相對的，凡恩有時也會從床上下來，跑到地上和布魯特一起睡。這對小兄弟的真摯感情，令人動容。

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