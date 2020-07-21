打破認知！科學家首度在金星找到37個活躍火山結構

金星長久以來被認為是地質上休眠世界，但科學家已找到金星上有37個最近曾活躍，且可能迄今仍活躍的火山結構，打破了以往的認知。

研究人員今天表示，這項研究聚焦於名為「冕狀物」（corona）的類似皇冠結構進行分析。此冕狀物為金星地表下熱岩石從深處上湧而成。此現象提供了金星表面仍有廣泛近期地殼和岩漿活動的強有力證據。

許多科學家長久以來一直認為，金星缺乏逐漸重塑地球表面的板塊構造，它於過去5億年來基本上處於地質上休眠狀態。

研究報告第一作者、蘇黎世聯邦理工學院（ETHZurich）地球與行星學家古契爾（Anna Gülcher）表示：「我們的研究顯示，金星內部的熱物質至今仍能上湧至地表，金星顯然不是如同以往所認為般的地質上死氣沉沉。」研究報告刊登在英國期刊「自然地球科學」（Nature Geoscience）。

研究人員找出只有在近期活躍冕狀物才可能存在的地質特徵種類，也就是冕狀物周圍的溝渠。他們接著與美國國家航空暨太空總署（NASA）麥哲倫號（Magellan）金星探測器於1990年代拍攝的金星雷達影像仔細比對，尋找相符合的冕狀物。

檢視的133個冕狀物中，有37個似乎在過去200萬年至300萬年間很活躍；以地質時間來說那相當短暫，宛如一瞬間。

研究報告共同作者、馬里蘭大學（University ofMaryland）地球物理學家蒙蒂西（Laurent Montesi）表示：「我認為，許多這類結構至今仍在活動中。」

金星的體積僅略小於地球，同時也是距離地球最近的行星，其周圍佈滿硫酸雲，且金星表面的灼熱高溫甚至可融化鉛。