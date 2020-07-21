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北韓飢荒金正恩拋新建議！ 人民可靠吃烏龜肉跟減肥藥

聯合新聞網 / 綜合報導
金正恩異想天開要國民吃烏龜度過飢荒。圖／美聯社
金正恩異想天開要國民吃烏龜度過飢荒。圖／美聯社

北韓在國際上長久受到制裁，且國家經費喜用在研發核武器上，民生物資向來短缺，新冠肺炎爆發後，又封鎖朝中邊境，導致國內糧食嚴重不足，近半數北韓人都有營養不良的問題，對此，北韓領導人金正恩竟建議，民眾可以吃烏龜補充營養，另外，還下令科學家研發減肥藥，讓民眾服用後產生飽足感。

根據《太陽報》報導，金正恩為了解決國內飢荒問題，制定一系列營養政策，其中，大力推薦國民可以吃烏龜，因為烏龜含有蛋白質、胺基酸、維生素，可有效控制肝炎、高血壓等疾病，宣稱烏龜的血液對糖尿病治療也有效果，還說可以生吃、煮湯或熬成粥，並表示「烏龜自古以來，就因為其良好的口感和豐富的營養成份被製作成高級美食」。

金正恩還下令科學家研發減肥藥與減肥茶，該藥稱食用後會產生飽足感，而且40天內就能減下10公斤，科學家更表示「肥胖的人若能忍受艱苦的工作，就能輕鬆地減輕體重。」此外，除了減肥產品，官方網站還鼓勵國民自行尋找食物，像是野雞之類。

據了解，僅管北韓人民長期挨餓，北韓的高官們與金正恩仍然是享用昂貴大餐，聯合國世界糧食計畫署（WFP）發言人伊麗莎白女士（Elisabeth Byrs）表示，北韓大約有1000萬的人、40%以上的居民處於糧食供應不穩定的狀態，直言這種長期飢荒狀態對兒童的發展及孕婦的健康都是非常大的傷害。

金正恩異想天開要國民吃烏龜度過飢荒。示意圖／ingimage
金正恩異想天開要國民吃烏龜度過飢荒。示意圖／ingimage

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