生前形象豔麗火辣 俄國性愛專家離奇身亡

俄羅斯性學專家，安娜・安巴蘇緬（Anna Ambartsumyan）日前被發現陳屍在莫斯科一間酒店臥室當中，陳屍的床上還放置了一件黑色連身裙與一個皮包。而一名男子則被目擊到當時正逃離現場。目前，俄羅斯警方正在調查這起事件詳細經過。

根據太陽報報導，今年26歲的安巴蘇緬生前形象火辣，是一名醫師兼心理學家，同時，更廣為人知的是她「性學專家」的身份。她經常在電視節目上討論俄羅斯名流的生活。豔麗又知性的形象，也為它吸引了數十萬粉絲追蹤。如今，卻傳出身亡消息，令人不勝唏噓。

安巴蘇緬的律師謝爾蓋・周林（Sergey Zhorin）指出，近日來，安巴蘇緬受到討債人威脅，每天會收到將近二十通電話，讓她非常恐懼。他曾經建議過她要報警，無奈如今憾事依舊發生。