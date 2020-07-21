聽新聞
test
0:00 / 0:00
花園爬行突遭家中鬥牛犬撕咬 15個月大女嬰不治
美國羅德島州（Rhode Island）15個月大的女嬰史嘉莉（Scarlett）上周四（16日）隨父母到祖父母家聚會，但在花園爬來爬去時突遭家中寵物鬥牛犬（Pit Bull）狂噬，結果重傷不治，「行兇」鬥牛犬事後被安排接受安樂死。
警方表示，當日史嘉莉一家人在祖父母屋外後花園吃午餐，鬥牛犬在附近閒逛，但史嘉莉在地上爬來爬去期間，牠突然失控，衝上前不斷撕咬史嘉莉，兩名親屬目睹立即出手阻止，導致同被咬傷。
救護人員約在當日下午2時25分抵達現場，發現史嘉莉傷勢非常嚴重，馬上將她送往附近的兒童醫院急救，可惜回天乏術。當局仍在調查事件，而施襲的鬥牛犬過往從未咬傷人，事後在動物管制中心的協助下，牠已被安樂死。
家屬在網站GoFundMe發起眾籌，形容史嘉莉生前非常好動，個性活潑，這次不幸的意外「令人極度悲痛」，並表示希望籌集到2萬美元（約58.9萬台幣）為她舉行葬禮，至今已獲得約1.79萬美元（約52.7萬台幣）。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言