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花園爬行突遭家中鬥牛犬撕咬 15個月大女嬰不治

香港01 / 李福源
15個月大女嬰史嘉莉慘遭鬥牛犬咬死。圖擷自《鏡報》
15個月大女嬰史嘉莉慘遭鬥牛犬咬死。圖擷自《鏡報》

美國羅德島州（Rhode Island）15個月大的女嬰史嘉莉（Scarlett）上周四（16日）隨父母到祖父母家聚會，但在花園爬來爬去時突遭家中寵物鬥牛犬（Pit Bull）狂噬，結果重傷不治，「行兇」鬥牛犬事後被安排接受安樂死。

警方表示，當日史嘉莉一家人在祖父母屋外後花園吃午餐，鬥牛犬在附近閒逛，但史嘉莉在地上爬來爬去期間，牠突然失控，衝上前不斷撕咬史嘉莉，兩名親屬目睹立即出手阻止，導致同被咬傷。

救護人員約在當日下午2時25分抵達現場，發現史嘉莉傷勢非常嚴重，馬上將她送往附近的兒童醫院急救，可惜回天乏術。當局仍在調查事件，而施襲的鬥牛犬過往從未咬傷人，事後在動物管制中心的協助下，牠已被安樂死。

家屬在網站GoFundMe發起眾籌，形容史嘉莉生前非常好動，個性活潑，這次不幸的意外「令人極度悲痛」，並表示希望籌集到2萬美元（約58.9萬台幣）為她舉行葬禮，至今已獲得約1.79萬美元（約52.7萬台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》

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