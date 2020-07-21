世上最珍貴的香料！為什麼番紅花如此昂貴？

在世界各國不同的料理之中，許多美味總是得添加一點香料，讓不同的食材綻放獨一無二的味覺體驗和層次，有時候，這種畫龍點睛的效果能迸發令人齒頰留香的欣喜，更在味蕾間綻放難忘的體會。

在眾多的香料當中，番紅花（saffron）的價值更是數一數二的珍貴，它不僅1公斤就要價1萬美元（約台幣30萬），每一朵花所能獲得的量更是僅有0.006公克，極其珍稀的特性讓許多饕客光是要嚐一口都不甚容易，更遑論以真正番紅花特製的西班牙海鮮飯，價格有多麼昂貴了。

《businessinsider》近日透過影片揭露了番紅花背後的箇中祕辛，也探究了經過千年的飲食文化流傳，番紅花至今依然珍稀的關鍵，而它每一株花蕊的生長更是難以照料。

對天氣極為要求 生長環境獨特

番紅花最主要的產地為伊朗（Iran），產量占全世界的90％，它所生長的環境取決於土壤、降雨和溫度，而伊朗周邊得天獨厚的地理優勢和氣候條件，造就了它稀有而珍貴的主因。

早年在絲路最盛行的時代，番紅花常因此被駱駝商隊帶進西藏，進而再傳入中國，這也讓番紅花有了似乎是種植於西藏的「藏紅花」別名，但它其實是不產於西藏，第二大產地主要在西班牙（Spain）。

專家揭露，想要製作1公克的番紅花香料，至少就需要用掉超過150朵花才能製成；在紙製和毛髮製品染色冒充等仿冒品不斷在市面流竄的問題下，更讓真花的價值不斷的飆高。

只能人工採收 每朵花都極其珍貴

番紅花花蕊是雌蕊的柱頭，一朵紫色的番紅花只會生出三個柱頭──這樣的工程沒有任何機器可以取代，因此花農們必須以手工精挑細選，特別是必須趕在日出前，以免因太陽的照射讓花朵枯萎而失去價值，每朵花所能獲得的量僅有0.006公克。

因此，想要萃取出1公斤的優質番紅花，需要一名工人不眠不休作業至少40小時以上，採收後還須經過乾燥脫水的分級流程，才能讓番紅花長久保存。

專家說，花蕊就彷彿燈泡內的燈芯，而每一個莖上究竟能開幾朵花、花朵的大小多大，完全取決於它的生長環境與氣候，「如果在收穫前下了場雨，我們能摘採到更大的花朵，但如果在收穫前非常乾燥，所得到的花朵就會較小，而一年就只會開這麼一次花，花農們必須集中在一週的時間內摘採完畢。」

占地廣大 收穫量卻不高

在採集下來的番紅花當中，最昂貴的部分集中於柱頭的尖端，其餘還一共分為四個等級，每一個等級的價格都差異甚大。

這也意謂著，1公斤的番紅花，要45萬縷花蕊構成，而要有這麼多的花蕊，就至少要種植著超過15萬朵花──這些花非常占土地的種植空間。

以小茴香為例，大約每4000平方公尺，可以生產600公斤的小茴香；肉荳蔻可以在4000平方公尺內收穫達350公斤，但是在同樣的面積裡，番紅花的收穫只會有1.8公斤。

然而，儘管番紅花需要大量的空間才能栽種，但每年國際對香料的需求卻是不斷的在增長──每年全世界約採收超過200公噸的番紅花香料，這當中至少需要超過300億朵花。

番紅花多用途 產量卻大不如前

需求之所以如此大的關鍵，在於番紅花不僅能用在食材上，在傳統醫學上也擁有廣泛的用途，好比說中世紀的歐洲人會將番紅花用於治療呼吸道感染、天花等疾病，對心臟病、痛風也有效果；明代時，《本草綱目》也記載番紅花具有鎮靜、鎮痛的效果。

此外，比較奢侈的利用是在印度（India）等地的貴族衣服染料，至今還是只用番紅花染色，只為了彰顯其身分地位的高貴。

不過專家坦言，近年來番紅花正面臨一些迫在眉睫的問題，例如氣候變遷──在中亞等地區，產量已經大幅下降，許多農民紛紛轉而出售土地。

「在過去5年，我們幾乎已經沒有正常的下雨，溫度和氣候已經完全改變。」

農民薩亞德拉菲克（Sajad Rafeeq）說，「當我還是孩子的時候，我們去農地裡採番紅花，往往至少要花上兩天的時間才能夠完成所有的採集工作；但現在只要半小時，所有的工作就能完全做完。」

他說，產量在下降，農地上開始轉而建造房屋，這是令他感到很心酸的事。

根據數據統計，2017年至2018年間，該區的番紅花下降了近70％，從16.5噸驟降至5.2噸，而隨著持續乾旱和氣候變化，以往豐盛的收成可能變得更加罕見。

未來，這全世界最昂貴的香料也許可能在更物以稀為貴的罕見上，有著更難以入手的豪奢。

（作者／魯皓平 本文出自2020.7.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）