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美食外送員到公廁上大號 袋子直接放廁所地板引熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
UberEats外送員把包包帶進廁所還放地上。圖取自5ch
UberEats外送員把包包帶進廁所還放地上。圖取自5ch

外送員每天在外奔波，也是會有要解決生理需求的時候，若在值勤中想上廁所怎麼辦？有人認為把外送袋帶進廁所很不衛生，但也有人覺得無可厚非。

一名日本網友在5ch論壇分享一張照片，一名UberEats的男外送員到公廁上大號，把外送袋一起帶進廁所，而且還直接放在地上，並不清楚裡面是否有食物。這一幕被隔壁間的人從門縫偷拍，原PO直呼「UberEats外送員在廁所裡做糟糕的事！」。

其他網友表示：「這包包應該都沒在洗吧」、「洗手前會接觸這包包…」、「直接放地上讓人好想吐」；不過也有人平反：「常看到外送袋放在地上阿，包包這麼厚對裡面的東西沒影響吧，只因為是廁所地板所以嫌棄嗎？」、「如果外送員突然想上如廁怎麼辦？包包放車上可能被偷」。

雖然是由日本網友分享，但有人稱這應該不是日本的廁所，因為日本公廁下面沒有這麼大的門縫，還有網友譴責拍攝者，認為上廁所被偷拍太可怕了。

外送員 日本 偷拍 uber eats

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