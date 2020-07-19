快訊

民進黨中執委選舉六抽五刺激登場 海派蔡昌達落馬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本女子靠跑UberEats月賺11萬 辛勤工作逆轉人生

聯合新聞網 / 綜合報導
一名年僅23歲的日本女子，僅靠跑UberEats一個月就可以進帳40萬日圓（約新台幣11萬），甚至還改變了原本的人生。圖擷自YouTube
一名年僅23歲的日本女子，僅靠跑UberEats一個月就可以進帳40萬日圓（約新台幣11萬），甚至還改變了原本的人生。圖擷自YouTube

近年美食外送興起，不少年輕人都選擇去當外送員，甚至有些外送員半個月的薪水就超過7萬元，因此吸引許多人嘗試，然而在國外也是如此嗎？日前就有日本媒體報導，一名年僅23歲的日本女子，僅靠跑UberEats一個月就可以進帳40萬日圓（約新台幣11萬），甚至還改變了原本的人生。

根據《 富士新聞網 》報導，一名名叫神田（Haruka Kanda）的23歲送貨員，在初中畢業後並沒有上高中，而是沉迷於賭博，甚至還因此讓自己社交不協調，因為沒有錢付房租，頓時人生失去希望。後來神田的朋友看不下去，建議她做美食外送員，於是她就靠著每天勤跑外送，改變了日常生活。

神田表示，自己一週最多能接到160個訂單，這樣就可以賺進8萬日圓左右（約新台幣2萬元），客戶主要都是全職家庭主婦和上班族，她也提到，目前她以從事外送員的工作5個月了，自己現在的目標是希望可以在1小時內完成3個訂單，若是達成這個目標，以每小時2000日圓（約新台幣548元）的工資來計算，那麼一個月就可以賺到超過40萬日圓（約新台幣11萬）。

報導中也說明，「盡快交付，因為客戶在等，但安全仍是首要」是神田的座右銘，神田認為，即使自己沒有良好的教育背景跟特殊技能，但她仍然可以靠辛勤的工作而獲得回報。

外送員 uber eats 日本 薪水

延伸閱讀

丈夫名下突然多出4套房產以為發大財 經查才知落入開發商圈套

預算100元吃爭鮮要怎麼點才划算？ 內行網友曝1招：吃超飽

外送130元烤鰻魚飯看起來像罐頭鰻魚 網一面倒：不要妄想

房間西曬沒冷氣只有電扇該怎麼辦？ 網教1招：提前2小時散熱

相關新聞

日本女子靠跑UberEats月賺11萬 辛勤工作逆轉人生

近年美食外送興起，不少年輕人都選擇去當外送員，甚至有些外送員半個月的薪水就超過7萬元，因此吸引許多人嘗試，然而在國外也是如此嗎？日前就有日本媒體報導，一名年僅23歲的日本女子，僅靠跑UberEats一個月就可以進帳40萬日圓（約新台幣11萬），甚至還改變了原本的人生。

巴黎塞納河變身漂浮影院 坐船看電影超浪漫

各地逐步解封，得來速式電影院業績也節節成長，現在法國巴黎影迷甚至還能搭艘小船，在塞納河（Seine）上邊吃爆米花邊看戲，...

馬斯克的72歲名模媽媽 走過家暴、單親教出3個富豪孩子

電動車龍頭特斯拉股價突破1500美元，特斯拉CEO伊隆．馬斯克身價來到700億美元，超越股神巴菲特成世界第七大富豪。49歲的馬斯克短短幾年財富累積驚人，是怎樣的家庭培育出這樣的孩子，令人好奇。

英國格萊德邦歌劇節 戶外回歸

因新冠疫情影響，頗負盛名的英國格萊德邦歌劇節（Glyndebourne Festival Opera）原本不得不暫停今年活動。

百歲老兵自家繞圈為國募款 英女王封爵士

英國女王伊麗莎白二世十七日公開露面，以父親、先王喬治六世的劍，輕輕拍打一百歲的二戰老兵摩爾肩部，冊封他為爵士。摩爾今年四...

因疫隔離…憶起60年前人生摯愛 90歲老父向女兒出櫃

新冠肺炎疫情不僅改變人們的生活，也扭轉對人生的看法；今年高齡90歲的男子費爾斯(Kenneth Felts)在居家隔離的期間，再也按耐不住隱藏60年的秘密...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

遭英皇室羞辱？連醜聞纏身的他都沒事 梅根卻被剝奪這禮遇

釣魚台衝突升溫 日本針對共機強化緊急升空應對

日本政府補助企業遷出大陸 夏普等57家廠商獲157億元

科技新貴命喪紐約豪宅 凶嫌疑是被解雇助理

航空業燒錢！ 他如何從「億萬」富豪變成「百萬」富翁？

讀賣新聞：日本政府擬邀台積電與日企合作 興建晶片廠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。