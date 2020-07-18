因疫隔離…憶起60年前人生摯愛 90歲老父向女兒出櫃

新冠肺炎疫情不僅改變人們的生活，也扭轉對人生的看法；今年高齡90歲的男子費爾斯(Kenneth Felts)在居家隔離的期間，再也按耐不住隱藏60年的秘密，終於向女兒芮貝卡‧梅斯(Rebecca Mayes)吐實，在女兒面前出櫃。

最近費爾斯和梅斯透過專門記錄和分享各種精采人生故事的非營利性組織StoryCorps，以遠端視訊對話的方式將費爾斯的故事傳遞出去。

費爾斯說：「孤獨容易讓人勾起往事的回憶」；也是「同志」的梅斯向父親問道：「有一晚，你告訴我你很難過，因為你失去了人生的摯愛。」

費爾斯回答：「也就是那時候，我選擇在你面前出櫃。」

1950年代期間，當時年僅20初頭的費爾斯在南加州一家保險公司上班，在那裡遇上了人生最深的摯愛「菲利浦」(Phillip)；費爾斯回憶著：「對我來說，菲利浦是最完美的；當然，我想每個人對著他們的初戀對象都是這麼想的，而我們就這樣融入彼此的生活。」

當年兩人的愛情發展的轟轟烈烈，很快地在幾個月內就同居，並穩定交往了兩年，直到某一個周日兩人一同參加教堂活動。

費爾斯坐在教堂的長椅上，看著菲利浦和其他團員在台上唱著聖歌；費爾斯說：「我明白終有一天我必須做決定，但我做了錯誤的決定；直到我和你母親離婚，第一件事就是從電話簿上找菲利浦的名字，但我沒找到。」

梅斯回憶高中時期的某天，爸爸的樣子看起來非常悲傷：「當時你正準備要到花園工作，但你卻逕自一個人哭泣了好一會兒，我問你發生什麼事，你卻回答我『都是一些已經過去的事，不重要了』。」

菲利浦在2013年逝世，費爾斯感慨的說：「我只希望那時候我可以盡快找到他，告訴他我為我的決定感到非常抱歉。」

當被問到要給女兒下半輩子的什麼樣的人生建議時，費爾斯堅決的回答：「做你自己，別和我一樣，一輩子躲在世俗的眼光底下。」