6旬阿嬤替性侵犯「化學去勢」 注射不手軟稱做正確的事

各國對於性侵慣犯的處置都不太相同，不過哈薩克近年來通過一項法律，決定以化學去勢來遏止兒童性侵事件的發生。對此，哈薩克一位68歲的奶奶就是替這些性侵犯執行「化學去勢」的人員，她表示過去只在電影中看過戀童癖，但現在卻看過很多這種人，她每12天負責注射一次，希望讓犯人獲得教訓，她表示自己是在做正確的事，不會帶有任何情感，更不會手軟。

根據英國「太陽報」報導，哈薩克近年剛通過新法律，針對那些被診斷為戀童癖且被定罪為兒童性犯罪的犯人實施「化學去勢」，而這位68歲名叫瑪娜恩可（Zoya Manaenko）的老奶奶，就是實施化學去勢的劊子手之一，她已在監獄擔任護理師35年，近年開始輪流執行去勢的任務。

瑪娜恩可表示自己在做正確的事，希望囚犯被去勢後能得到教訓，不再對他人造成任何傷害，她說「我認為這是正確的決定，這些人必須以某種方式制止，他們對兒童犯下了可怕的罪行，因此法律允許這樣做是正確的」。

雖然瑪娜恩可有2個女兒和3個孫子，但她表示自己在執行去勢時並不會手軟，她說「這些是我的專業職責，根據法院判決，有罪犯來到這裡，我不會有任何情感」，瑪娜恩可表示由於注射的藥物是油性的，藥物注射緩慢，需要一點時間，而罪犯都必須簽署表格，同意接受每次注射，這會使他們降低性慾。

而瑪娜恩可每12天替犯人注射一次，她說「我向病人解釋我負責注射，他可以喜歡或不喜歡注射，但我仍將繼續工作並完成命令」，而她也表示犯人會牢記這種罪行的懲罰，他們不僅會被判入獄，還會失去男性雄風，因此她認為英國和全世界都應該學習這種模式，讓兒童性侵犯記取這種懲罰。