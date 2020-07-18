她爬50公尺高懸崖自拍卻無力滑落山谷 朋友崩潰大喊其名

「再見了！波音747『巨無霸』客機...。」英國航空（British Airways）17日無預警宣布：由於疫情經濟前景看衰，歐洲航空業的復甦最快得等到2024年才有機會重返「疫前運量」。因此在營運成本的撙節考量下，英航決定將於今日開始「即刻汰除旗下31架波音747的客機機隊」。與此同時，遠在地球彼端的另一家大英國協航空公司——澳洲航空（Qantas）——同日也完成了最後一架747的「告別飛行」，讓曾經輝煌的波音巨無霸時代加速退場。

2020-07-17 20:30