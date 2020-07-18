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她爬50公尺高懸崖自拍卻無力滑落山谷 朋友崩潰大喊其名

聯合新聞網 / 綜合報導
因土石鬆散，女子無力抓住身旁物體，而摔落懸崖。圖擷自The Sun
因土石鬆散，女子無力抓住身旁物體，而摔落懸崖。圖擷自The Sun

受疫情影響，許多人轉往爬山等戶外運動，不過在拍照時千萬要注意自己的安全。俄羅斯近期傳出一起墜崖事件，一位女子與朋友一起遠足登山，她領先其他友人率先抵達懸崖處，未料她為了自拍，獨自爬上高164英尺（約50公尺）的懸崖，雖然友人在一旁吶喊勸阻，但女子仍因無力而滑下山谷，友人見狀則崩潰大喊其姓名。

根據英國「太陽報」報導，這位女子名叫尤金（Eugenia），當天她和友人一同來到俄羅斯克拉斯諾亞爾斯克邊疆區爬山健行，尤金領先其他人先行來到了懸崖處，為了拍出好看的照片，她獨自冒險爬上陡峭的斜坡，上面覆蓋著鬆散的土石，雖然友人一度大喊要尤金回到安全的地方，但土石太過容易滑動，尤金雖試圖移動、抓住身旁的物體，但最終仍滑落山谷。

一旁的友人見狀崩潰大喊尤金的名字，但尤金已消失在懸崖邊緣，而整段過程也被友人的鏡頭記錄了下來，事後救援人員趕到現場，在懸崖往下50公尺處找到尤金的屍體，報導指出尤金育有2個孩子，目前仍不確定當局是否正在調查此事件。

俄羅斯 屍體 自拍

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