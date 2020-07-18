快訊

整理包／藝FUN券今上午9時開放登記！ 15問一次解惑

亞裔第1人！下潛地球最深處 林穎聰「此生無憾」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史上第12人、亞裔第1人！下潛地球最深處 林穎聰「此生無憾」

世界日報 / 記者唐嘉麗／波士頓報導
史上首位下潛馬里亞納海溝的亞裔林穎聰(左)與海探計畫創始和資助者Victor Vescovo(右)舉中華民國國旗拍照留念。(Michael P. Moore／攝影)
史上首位下潛馬里亞納海溝的亞裔林穎聰(左)與海探計畫創始和資助者Victor Vescovo(右)舉中華民國國旗拍照留念。(Michael P. Moore／攝影)

下潛歸來的林穎聰(右二) 與海探隊創始人兼潛艇駕駛人Victor Vescovo(右)。(Michael P. Moore／攝影)
下潛歸來的林穎聰(右二) 與海探隊創始人兼潛艇駕駛人Victor Vescovo(右)。(Michael P. Moore／攝影)
從小熱愛海洋科學，有幸成為史上第12人、首位亞裔下潛全球最深馬里亞納海溝(Mariana Trench)，麻州Woods Hole 海洋科學研究所(WHOI)終身職副研究員林穎聰用「夢想成真」、「此生無憾」形容珍稀的極地科學探勘之旅。

45歲的林穎聰畢業於台灣成功大學水利系海海工程組，後於台灣大學取得水下聲學博士學位；2004年至WHOI從博士後研究做到副研究員，是海洋暨水下聲學領域專家。

5月底接到素昧平生的Caladan Oceanic海洋科學探測公司老板Victor Vescovo的信函，邀請他加入今年探險航次，潛入全球最深的馬里亞納海溝的最底部「挑戰者深淵」(Challenger Deep)做海底探勘和科研。

興奮的林穎聰後來知道，億萬富豪兼探險家Vescovo出資進行的海探計畫今年僅邀六人下潛，他是兩名科學家之一，另一人是美國第一位進行太空漫步的女太空人Kathy Sullivan，「我真是感到萬分榮幸」。

Limiting Factor號潛艇完成「挑戰者深淵」探測任務後浮出水面。遠處是潛艇母艦Pressure Drop 號。(Michael P. Moore／攝影)
Limiting Factor號潛艇完成「挑戰者深淵」探測任務後浮出水面。遠處是潛艇母艦Pressure Drop 號。(Michael P. Moore／攝影)

6月18日自關島出發的海探之旅共12天，林穎聰說，船上30名科學家、工程師、船員等工作人員來自世界各地、操不同口音，全都熱愛海洋、嚮往探究未知；他說，行動有風險，行前還寫好遺囑，上船後看到團隊成員認真謹慎與專業，自己完全放心與信任。

林穎聰搭乘由 Vescovo駕駛的兩人座Limiting Factor號潛艇下潛「挑戰者深淵」；花四小時下潛、四小時上升，在海底停留兩小時，「這十個小時中的每一分每一秒都是難以忘懷的震撼與感動」。

他說，直徑1.7米的艙內佈滿儀器表、探測艇下方有三個透明窗戶，下探水深11公里( 約7英哩)海溝底部，潛艇承受八噸、1100個大氣壓的壓力；Vescovo每15分鐘需檢查艙內的氧氣表，自己則把握機會提問、學習、吸收；在下潛和船上時進行海洋聲波傳播、折射，和在極端海洋深度改善聲波通信和地理位置的研究。

下潛目的地是「挑戰者深淵」三個各間隔5-10公哩的「中部水池」(central pool)區域；林穎聰說，該區地質地貌荒蕪枯乏，探測艇採集岩沙、陳積物樣本、放置生物陷阱、帶回甲殻生物等做科學研究；「海底世界水流非常緩慢，9000公尺以下已看不到生物，但眼見極緩的水流以幾百萬年時間在海底盡處堆沖出的沙坡，時間與空間頓時消逝；在一瞬間看到千百萬年的演變，深感自己的渺小」。

回顧這趟旅程，林穎聰仍然興奮不已，能有這樣的機會，「我前世一定積了厚德，可能拯救過很多人的生命」；到過千萬年來人類未曾涉足、人眼從未見過的另一個世界，成為創造歷史探測行動的一員，「我的感受與震撼無法以言語形容」。他說，兩周有如數十載，此行中有許多反思回顧；歸來，更有「找到桃花源」的重生與使命感。

攝影 馬里亞納 亞裔 太空人 國旗

相關新聞

史上第12人、亞裔第1人！下潛地球最深處 林穎聰「此生無憾」

從小熱愛海洋科學，有幸成為史上第12人、首位亞裔下潛全球最深馬里亞納海溝(Mariana Trench)，麻州Woods Hole 海洋科學研究所(WHOI)終身職副研究員林穎聰用「夢想成真」、「此生

空中女王黯然退場：英航、澳航同日淘汰波音747客機

「再見了！波音747『巨無霸』客機...。」英國航空（British Airways）17日無預警宣布：由於疫情經濟前景看衰，歐洲航空業的復甦最快得等到2024年才有機會重返「疫前運量」。因此在營運成本的撙節考量下，英航決定將於今日開始「即刻汰除旗下31架波音747的客機機隊」。與此同時，遠在地球彼端的另一家大英國協航空公司——澳洲航空（Qantas）——同日也完成了最後一架747的「告別飛行」，讓曾經輝煌的波音巨無霸時代加速退場。

「超級英雄」6歲男護妹抗惡犬 美國隊長送盾牌、蜘蛛人邀演戲

「如果有人會死，我想應該是我才對。」美國懷俄明州一名6歲小男孩日前勇敢幫4歲妹妹抵擋猛犬攻擊，頭部和臉部慘遭撕咬毀容，送醫急救兩小時臉部縫了90多針。他事後告訴爸爸，寧願自己死也不要妹妹受傷。這段動人故事被親戚PO上IG獲得廣大關注，影星安海瑟威說「我不是復仇者，但我知道他是超級英雄。」漫威電影「復仇者聯盟」演員如美國隊長、浩克、蜘蛛人等，都表示欽佩男童的勇氣。

印尼深海調查發現巨型海蟑螂 體長50公分為新品種

新加坡與印尼研究團隊2018年到印尼外海進行深海調查時，在海底發現一個14足生物，頭部與複眼的樣貌激似「星際大戰」大反派...

疫情嚴重避免「三密」 日本喪禮出現弔唁得來速

在疫情的影響下，不只許多觀光產業受到衝擊，如今在日本，連葬禮的形式都受到了改變。根據日本媒體《週刊女性PRIME》報導，九成左右的日本禮儀業者都表示，葬禮的出席者減少了許多，平均出席者只有五到十人，大多數的葬禮如今都改為小型場地舉辦。

男性注意！大型研究指出 A片看越多越容易「不舉」

每日郵報與太陽報報導，一項新發表的大型研究認為，看大量A片的男人有增加性功能障礙的風險，在和伴侶發生性行為時會難以勃起；...

開誠實商店被偷「只剩桌子招牌」 5歲男童傷心難過

許多地方都有誠實商店，需要靠顧客和老闆的誠信，店舖才能維持經營。英國一位5歲男童開設了一個誠實商店，販賣家裡產的山羊奶、肥皂等物品，但是他的店鋪近期卻遭小偷竊取一空，只剩下桌子和招牌保留著，令男童非常傷心，而該消息一曝光後，網友們都十分氣憤，並留言表示要幫助男童。

日本動漫聖地巡禮 振興在地觀光吸金185億日圓！

台灣的九份老街是許多日本觀光客的必訪景點，主因吉卜力名作《神隱少女》據聞曾到此取景，雖然宮崎駿本人否認此事，但憑藉著特殊建築與地形，每年仍吸引大批遊客到訪。動畫作品的跨國界的影響展露無疑，不僅能促進觀光，更可能影響在地的經濟發展。

94歲老翁訣別愛妻 自攜手電筒只為看清楚她「最後一面」

馬來西亞柔佛州峇株巴轄永平鎮93歲老婦江畫眉，本月2日晚在家中安詳辭世近日出殯，其94歲丈夫陳有理視力欠佳，為了能在靈堂上清楚看到愛妻最後一面，特意帶了一支手電筒，強忍悲痛訣別；陳有理的外孫女張尤佳在Facebook上詳述這對老夫婦的動人愛情故事，一眾網友為之動容，甚至形容「這是我看過最美的愛情」！

女主播報新聞牙齒掉落 伸手秒接淡定播報

新聞台發生任何事情，主播都必須淡定的播報新聞，讓觀眾感覺到專業，同時也是一種工作態度。烏克蘭一位女主播近期播報新聞時，門牙突然鬆動，牙齒整顆掉了下來，不過女主播相當從容，立刻伸手蓋住嘴巴、拿出牙齒，接著繼續播報新聞，整個過程短短不到幾秒，但已在網路引起討論。

史上最近距離 太陽特寫照大公開

科學家今天表示，他們拍下有史以來最接近太陽的照片，這是研究對地球可能有深遠影響的太陽風和閃焰的泛歐任務一部分

2036獨裁者的進化：普丁即天下？俄國未來有何「變天」動機

俄羅斯修憲公投於7月1日落幕，公投結果毫無懸念，77.9%人投票贊成改革方案，21.3%人投下反對票，投票率超過6成。這次修憲內容涉獵範圍非常廣泛，不過，最重要的還是讓普丁在2024年總統任期屆滿後，仍能留在克里姆林宮的寶座上，直到2036年。只是，過去十年俄羅斯的經濟早已不斷下滑，疫情又讓民生受到極大影響，「普丁即俄羅斯」真的不會受到那些「普丁世代」的年輕人挑戰嗎？

熱門新聞

男性注意！大型研究指出 A片看越多越容易「不舉」

影／俄情侶光天化日下打野戰！大媽見狀抄木板痛打

女主播報新聞牙齒掉落 伸手秒接淡定播報

印尼深海調查發現巨型海蟑螂 體長50公分為新品種

美州長投書爆料！川普討厭跟文在寅打交道 罵韓國人都很糟

開誠實商店被偷「只剩桌子招牌」 5歲男童傷心難過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。