史上第12人、亞裔第1人！下潛地球最深處 林穎聰「此生無憾」

下潛歸來的林穎聰(右二) 與海探隊創始人兼潛艇駕駛人Victor Vescovo(右)。(Michael P. Moore／攝影) 從小熱愛海洋科學，有幸成為史上第12人、首位亞裔下潛全球最深馬里亞納海溝(Mariana Trench)，麻州Woods Hole 海洋科學研究所(WHOI)終身職副研究員林穎聰用「夢想成真」、「此生無憾」形容珍稀的極地科學探勘之旅。

45歲的林穎聰畢業於台灣成功大學水利系海海工程組，後於台灣大學取得水下聲學博士學位；2004年至WHOI從博士後研究做到副研究員，是海洋暨水下聲學領域專家。

5月底接到素昧平生的Caladan Oceanic海洋科學探測公司老板Victor Vescovo的信函，邀請他加入今年探險航次，潛入全球最深的馬里亞納海溝的最底部「挑戰者深淵」(Challenger Deep)做海底探勘和科研。

興奮的林穎聰後來知道，億萬富豪兼探險家Vescovo出資進行的海探計畫今年僅邀六人下潛，他是兩名科學家之一，另一人是美國第一位進行太空漫步的女太空人Kathy Sullivan，「我真是感到萬分榮幸」。

Limiting Factor號潛艇完成「挑戰者深淵」探測任務後浮出水面。遠處是潛艇母艦Pressure Drop 號。(Michael P. Moore／攝影)

6月18日自關島出發的海探之旅共12天，林穎聰說，船上30名科學家、工程師、船員等工作人員來自世界各地、操不同口音，全都熱愛海洋、嚮往探究未知；他說，行動有風險，行前還寫好遺囑，上船後看到團隊成員認真謹慎與專業，自己完全放心與信任。

林穎聰搭乘由 Vescovo駕駛的兩人座Limiting Factor號潛艇下潛「挑戰者深淵」；花四小時下潛、四小時上升，在海底停留兩小時，「這十個小時中的每一分每一秒都是難以忘懷的震撼與感動」。

他說，直徑1.7米的艙內佈滿儀器表、探測艇下方有三個透明窗戶，下探水深11公里( 約7英哩)海溝底部，潛艇承受八噸、1100個大氣壓的壓力；Vescovo每15分鐘需檢查艙內的氧氣表，自己則把握機會提問、學習、吸收；在下潛和船上時進行海洋聲波傳播、折射，和在極端海洋深度改善聲波通信和地理位置的研究。

下潛目的地是「挑戰者深淵」三個各間隔5-10公哩的「中部水池」(central pool)區域；林穎聰說，該區地質地貌荒蕪枯乏，探測艇採集岩沙、陳積物樣本、放置生物陷阱、帶回甲殻生物等做科學研究；「海底世界水流非常緩慢，9000公尺以下已看不到生物，但眼見極緩的水流以幾百萬年時間在海底盡處堆沖出的沙坡，時間與空間頓時消逝；在一瞬間看到千百萬年的演變，深感自己的渺小」。

回顧這趟旅程，林穎聰仍然興奮不已，能有這樣的機會，「我前世一定積了厚德，可能拯救過很多人的生命」；到過千萬年來人類未曾涉足、人眼從未見過的另一個世界，成為創造歷史探測行動的一員，「我的感受與震撼無法以言語形容」。他說，兩周有如數十載，此行中有許多反思回顧；歸來，更有「找到桃花源」的重生與使命感。