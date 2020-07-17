阿聯希望號探測器20日升空 探索火星大氣層
日本三菱重工業（MHI）表示，載運阿拉伯聯合大公國「希望號」（Hope）火星探測器的火箭將於20日發射升空。由於天氣因素，「希望號」先前已2度延期發射。
日本三菱重工業說，「希望號」原本計畫於15日發射升空，現在改期至20日早上6時58分執行任務，發射地點在日本南部種子島太空中心（Tanegashima SpaceCenter）。
「希望號」計畫是爭相前往火星的3項任務之一，中國的「天問一號」與美國的2020火星任務（Mars2020）也打算趁著地球與火星距離最近、只有5500萬公里的此時進行。
「希望號」可望在2021年2月開始環繞火星軌道運行，以紀念阿拉伯聯合大公國成立50週年。
一旦進入火星軌道，「希望號」將繞行火星一整個火星年，也就是地球上的687天。
「希望號」的任務目標是要提供火星大氣層的全面天氣動態影像。
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