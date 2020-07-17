疫情嚴重避免「三密」 日本喪禮出現弔唁得來速

在疫情的影響下，不只許多觀光產業受到衝擊，如今在日本，連葬禮的形式都受到了改變。根據日本媒體《週刊女性PRIME》報導，九成左右的日本禮儀業者都表示，葬禮的出席者減少了許多，平均出席者只有五到十人，大多數的葬禮如今都改為小型場地舉辦。

此外，許多葬儀社紛紛推出「線上葬禮」，讓參加者可以在線上參與師父讀經、不必出席葬禮也可以在線上弔唁。這項服務不僅讓親友們可以不必出門便能弔唁，甚至意外地也讓待在國外無法回國的親友們受惠。

除了「線上葬禮」之外，日本的禮儀產業也推出了不下車的上香服務「弔唁得來速」。青森縣的葬儀社「LINKMORE」常務董事寺山明美指出，該社提供前來弔唁的親友，可以在不必下車的前提下，打開車窗便可以進行。這樣的模式下，除了可以避免「三密（密閉空間、密集場所、密切接觸）」之外，也可以減少參加葬禮所花的時間成本，對於弔唁親友而言負擔也能夠減輕。

「對於因為身體負擔而無法前往葬儀的高齡者而言，這也是一個福音。在青森，除了高齡化的問題特別嚴重之外，也可以避免積雪等問題。即使以後疫情結束，我認為得來速也還是會受到大家歡迎的一種形式。」