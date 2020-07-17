聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情嚴重避免「三密」 日本喪禮出現弔唁得來速

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／週刊女性PRIME
圖／週刊女性PRIME

在疫情的影響下，不只許多觀光產業受到衝擊，如今在日本，連葬禮的形式都受到了改變。根據日本媒體《週刊女性PRIME》報導，九成左右的日本禮儀業者都表示，葬禮的出席者減少了許多，平均出席者只有五到十人，大多數的葬禮如今都改為小型場地舉辦。

此外，許多葬儀社紛紛推出「線上葬禮」，讓參加者可以在線上參與師父讀經、不必出席葬禮也可以在線上弔唁。這項服務不僅讓親友們可以不必出門便能弔唁，甚至意外地也讓待在國外無法回國的親友們受惠。

除了「線上葬禮」之外，日本的禮儀產業也推出了不下車的上香服務「弔唁得來速」。青森縣的葬儀社「LINKMORE」常務董事寺山明美指出，該社提供前來弔唁的親友，可以在不必下車的前提下，打開車窗便可以進行。這樣的模式下，除了可以避免「三密（密閉空間、密集場所、密切接觸）」之外，也可以減少參加葬禮所花的時間成本，對於弔唁親友而言負擔也能夠減輕。

「對於因為身體負擔而無法前往葬儀的高齡者而言，這也是一個福音。在青森，除了高齡化的問題特別嚴重之外，也可以避免積雪等問題。即使以後疫情結束，我認為得來速也還是會受到大家歡迎的一種形式。」

延伸閱讀

郵局是夕陽產業？ 網友點出2優點：大勝歐美國家

初次嘗試「未來肉」 真實感受掀兩派網友熱議

台灣汽車內貼滿隔熱紙 日本人被這幕嚇壞：很可怕

日本「猛鬼停車場」狂拍車窗、留血印 首創防疫鬼屋還幫消毒

相關新聞

男性注意！大型研究指出 A片看越多越容易「不舉」

每日郵報與太陽報報導，一項新發表的大型研究認為，看大量A片的男人有增加性功能障礙的風險，在和伴侶發生性行為時會難以勃起；...

開誠實商店被偷「只剩桌子招牌」 5歲男童傷心難過

許多地方都有誠實商店，需要靠顧客和老闆的誠信，店舖才能維持經營。英國一位5歲男童開設了一個誠實商店，販賣家裡產的山羊奶、肥皂等物品，但是他的店鋪近期卻遭小偷竊取一空，只剩下桌子和招牌保留著，令男童非常傷心，而該消息一曝光後，網友們都十分氣憤，並留言表示要幫助男童。

印尼深海調查發現巨型海蟑螂 體長50公分為新品種

新加坡與印尼研究團隊2018年到印尼外海進行深海調查時，在海底發現一個14足生物，頭部與複眼的樣貌激似「星際大戰」大反派...

疫情嚴重避免「三密」 日本喪禮出現弔唁得來速

在疫情的影響下，不只許多觀光產業受到衝擊，如今在日本，連葬禮的形式都受到了改變。根據日本媒體《週刊女性PRIME》報導，九成左右的日本禮儀業者都表示，葬禮的出席者減少了許多，平均出席者只有五到十人，大多數的葬禮如今都改為小型場地舉辦。

日本動漫聖地巡禮 振興在地觀光吸金185億日圓！

台灣的九份老街是許多日本觀光客的必訪景點，主因吉卜力名作《神隱少女》據聞曾到此取景，雖然宮崎駿本人否認此事，但憑藉著特殊建築與地形，每年仍吸引大批遊客到訪。動畫作品的跨國界的影響展露無疑，不僅能促進觀光，更可能影響在地的經濟發展。

94歲老翁訣別愛妻 自攜手電筒只為看清楚她「最後一面」

馬來西亞柔佛州峇株巴轄永平鎮93歲老婦江畫眉，本月2日晚在家中安詳辭世近日出殯，其94歲丈夫陳有理視力欠佳，為了能在靈堂上清楚看到愛妻最後一面，特意帶了一支手電筒，強忍悲痛訣別；陳有理的外孫女張尤佳在Facebook上詳述這對老夫婦的動人愛情故事，一眾網友為之動容，甚至形容「這是我看過最美的愛情」！

女主播報新聞牙齒掉落 伸手秒接淡定播報

新聞台發生任何事情，主播都必須淡定的播報新聞，讓觀眾感覺到專業，同時也是一種工作態度。烏克蘭一位女主播近期播報新聞時，門牙突然鬆動，牙齒整顆掉了下來，不過女主播相當從容，立刻伸手蓋住嘴巴、拿出牙齒，接著繼續播報新聞，整個過程短短不到幾秒，但已在網路引起討論。

史上最近距離 太陽特寫照大公開

科學家今天表示，他們拍下有史以來最接近太陽的照片，這是研究對地球可能有深遠影響的太陽風和閃焰的泛歐任務一部分

2036獨裁者的進化：普丁即天下？俄國未來有何「變天」動機

俄羅斯修憲公投於7月1日落幕，公投結果毫無懸念，77.9%人投票贊成改革方案，21.3%人投下反對票，投票率超過6成。這次修憲內容涉獵範圍非常廣泛，不過，最重要的還是讓普丁在2024年總統任期屆滿後，仍能留在克里姆林宮的寶座上，直到2036年。只是，過去十年俄羅斯的經濟早已不斷下滑，疫情又讓民生受到極大影響，「普丁即俄羅斯」真的不會受到那些「普丁世代」的年輕人挑戰嗎？

開業3年淹水4次 日本福岡強棒麵店重新開張

日本福岡縣一間販賣「強棒麵」（日式什錦麵）等料理的店家，2017年開業以來3年被水淹4次，尤以今年7月豪雨最為嚴重。但夫...

疫情未平！法國慶大砍閱兵規模 醫護同日上街抗爭

法國國慶典禮14日在巴黎市中心舉行。受新冠疫情影響，2020年閱兵遊行的規模比往年有所縮減，取消了傳統閱兵環節，突出的主題是向醫護工作人員致敬。但醫護人員也在同一天發動大規模抗爭，要求改善工作條件。此外，疫情嚴峻的以色列，也爆發民間示威，要求總理內唐亞胡下台。

食物碳足跡：像巴西人大啖牛排 地球要多5個才夠

今天公布的報告指出，如果每個人都和巴西人與美國人一樣吃牛排和乳製品，我們還需要多5個地球才能餵飽這個世界。這是首次有報告...

熱門新聞

女主播報新聞牙齒掉落 伸手秒接淡定播報

比利時眾院壓倒性通過 挺台民主發展及國際參與

三倍券怎麼花？日本人用政府發的現金 大買這個商品

17歲少年藤井聰太頭銜戰勝棋王 成史上最年輕棋聖

微軟、蘋果拖累 道瓊跌逾100點結束連四天漲勢

避免傳染風險！ 西班牙下令撲殺10萬隻染疫貂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。