開誠實商店被偷「只剩桌子招牌」 5歲男童傷心難過

許多地方都有誠實商店，需要靠顧客和老闆的誠信，店舖才能維持經營。英國一位5歲男童開設了一個誠實商店，販賣家裡產的山羊奶、肥皂等物品，但是他的店鋪近期卻遭小偷竊取一空，只剩下桌子和招牌保留著，令男童非常傷心，而該消息一曝光後，網友們都十分氣憤，並留言表示要幫助男童。

根據「BBC News」報導，這位5歲男童名叫哈里（Harry Clare），他在英國伍斯特郡莫爾文（Malvern）開了一家誠實商店，專門販賣家裡生產的山羊奶、肥皂、雞蛋等物品，但近日哈里一家人卻發現商店遭竊，只剩下桌子和招牌還留著，對此哈里相當難過。

哈里的母親羅茜（Rosie Clare）表示兒子在看完學校裡的一本關於店長的書後，就決定要當一名店長，因此他們才開了一家誠實商店，她說「我們自己生產山羊奶、潤唇膏、肥皂，我們覺得每個人都會經過這邊，所以幾個月前在車道末端設了一個小商店，哈里都會下去那邊顧店，確保貨物齊全，他真的很喜歡這樣做」，羅茜表示哈里不明白為什麼有人要偷他的東西。

羅茜表示損失的金額並不多，約有40英鎊（新台幣約1450元），哈里原本想用那些錢去買卡通雜誌，現在他們會四處尋找可以補貨的物品，只希望小偷不要再回來偷東西。

事後，一位名叫菲利普（Philip Serrell）的拍賣商也將這件事分享到推特上，他表示「他們（小偷）可能因為太羞恥而不敢還回來，但如果他們有看到這個訊息，我希望這會使他們好幾天無法入眠」，而不少網友也在底下留言，「這太可怕了，有什麼方法可以送一些錢過去」、「可怕，我希望這樣做的人還有良心，並將東西歸還」、「我希望能幫助哈里」。