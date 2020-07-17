快訊

北市內湖民權大橋下傳火警 貨櫃放鋰電池狂燒1小時

比利時情侶遊台遭「砂石車逼車」網友：丟臉丟到國外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

94歲老翁訣別愛妻 自攜手電筒只為看清楚她「最後一面」

香港01 / 李福源
陳有理拿著手電筒靜靜地凝望愛妻，畫面令人動容。圖／臉書
陳有理拿著手電筒靜靜地凝望愛妻，畫面令人動容。圖／臉書

馬來西亞柔佛州峇株巴轄永平鎮93歲老婦江畫眉，本月2日晚在家中安詳辭世近日出殯，其94歲丈夫陳有理視力欠佳，為了能在靈堂上清楚看到愛妻最後一面，特意帶了一支手電筒，強忍悲痛訣別；陳有理的外孫女張尤佳在Facebook上詳述這對老夫婦的動人愛情故事，一眾網友為之動容，甚至形容「這是我看過最美的愛情」！

陳有理與江畫眉結婚逾78年，一直非常恩愛，被形容為模範夫妻。27歲的張尤佳稱，外公是在16歲結識外婆，21歲成婚，雖未有行婚禮和交換婚戒等儀式，只簡單地吃一頓飯，但就從此相伴到老，不離不棄。

陳有理與江畫眉結婚逾78年，一直飛常恩愛。圖／臉書
陳有理與江畫眉結婚逾78年，一直飛常恩愛。圖／臉書

張尤佳說，外婆近年健康轉差，曾兩度入院，出院後一直臥病在床，後來身體逐漸虛弱，無法吞嚥，但外公仍一如以往，堅持每日為她準備早餐；外婆自感時日無多，事先交代要在家中安息，臨終當日還特別要外公進房陪伴在側，且紅着眼凝望，彷彿在無聲道別。

強忍淚水免後輩擔心

張尤佳憶述早年外公視力仍未惡化，會經常穿着白色背心，駕電單車載外婆出遊，「外婆生前愛美，總是化妝打扮一番才出門，兩夫妻這樣騎著摩托車恩愛出門，是許多永平人熟悉的畫面。」

出殯當日，陳有理一直看著手錶，彷彿捨不得送別妻子。圖／臉書
出殯當日，陳有理一直看著手錶，彷彿捨不得送別妻子。圖／臉書

出殯當日，陳有理拿着電筒靜靜地凝望愛妻，畫面令人動容。張尤佳說，外公當時強忍淚水，不想讓後輩擔心，「他的眼睛一直看着外婆的照片，執意要送外婆到義山，看她長眠的地方，又說他78年來從沒有罵過對方。（葬禮）結束當晚，我們假裝要回家，與他道別後便躲在車後面偷看他，只見他抽了一根煙，在家外面徘徊，之後又望向天空，默默走回家裏把大門和窗簾關上，看到那個畫面，我們都哭了。」

美麗愛情感動了一眾網友，「這是我看過最美的愛情」、「真情實愛，執子之手與子偕老，幸福一生」、「外婆很幸福，有一個那麼愛她的丈夫，希望她一路走好」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

日本九州水災30幅圖　他為救愛妻犧牲　她游出生天全靠鄰居打氣

黃日華愛妻40年不捨梁潔華病逝　曾深情表白：成個世界只得佢

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

史上最近距離 太陽特寫照大公開

科學家今天表示，他們拍下有史以來最接近太陽的照片，這是研究對地球可能有深遠影響的太陽風和閃焰的泛歐任務一部分

2036獨裁者的進化：普丁即天下？俄國未來有何「變天」動機

俄羅斯修憲公投於7月1日落幕，公投結果毫無懸念，77.9%人投票贊成改革方案，21.3%人投下反對票，投票率超過6成。這次修憲內容涉獵範圍非常廣泛，不過，最重要的還是讓普丁在2024年總統任期屆滿後，仍能留在克里姆林宮的寶座上，直到2036年。只是，過去十年俄羅斯的經濟早已不斷下滑，疫情又讓民生受到極大影響，「普丁即俄羅斯」真的不會受到那些「普丁世代」的年輕人挑戰嗎？

94歲老翁訣別愛妻 自攜手電筒只為看清楚她「最後一面」

馬來西亞柔佛州峇株巴轄永平鎮93歲老婦江畫眉，本月2日晚在家中安詳辭世近日出殯，其94歲丈夫陳有理視力欠佳，為了能在靈堂上清楚看到愛妻最後一面，特意帶了一支手電筒，強忍悲痛訣別；陳有理的外孫女張尤佳在Facebook上詳述這對老夫婦的動人愛情故事，一眾網友為之動容，甚至形容「這是我看過最美的愛情」！

女主播報新聞牙齒掉落 伸手秒接淡定播報

新聞台發生任何事情，主播都必須淡定的播報新聞，讓觀眾感覺到專業，同時也是一種工作態度。烏克蘭一位女主播近期播報新聞時，門牙突然鬆動，牙齒整顆掉了下來，不過女主播相當從容，立刻伸手蓋住嘴巴、拿出牙齒，接著繼續播報新聞，整個過程短短不到幾秒，但已在網路引起討論。

開業3年淹水4次 日本福岡強棒麵店重新開張

日本福岡縣一間販賣「強棒麵」（日式什錦麵）等料理的店家，2017年開業以來3年被水淹4次，尤以今年7月豪雨最為嚴重。但夫...

疫情未平！法國慶大砍閱兵規模 醫護同日上街抗爭

法國國慶典禮14日在巴黎市中心舉行。受新冠疫情影響，2020年閱兵遊行的規模比往年有所縮減，取消了傳統閱兵環節，突出的主題是向醫護工作人員致敬。但醫護人員也在同一天發動大規模抗爭，要求改善工作條件。此外，疫情嚴峻的以色列，也爆發民間示威，要求總理內唐亞胡下台。

食物碳足跡：像巴西人大啖牛排 地球要多5個才夠

今天公布的報告指出，如果每個人都和巴西人與美國人一樣吃牛排和乳製品，我們還需要多5個地球才能餵飽這個世界。這是首次有報告...

黑人示威者取代奴隸商 英立藝術雕像

為響應「Black Lives Matter」的全球運動，英國布里斯托15日在原先被推倒的奴隸商雕像的基座上，悄悄出現了一位黑人女抗爭者珍•芮德的雕像，這是英國藝術家奎安的新作品，旨在將抗爭運動的精神保存下來。

聖母峰世紀之謎／誰是史上第一個登上聖母峰的人？

將近一個世紀前，桑迪．厄文與他的登山同伴喬治．馬洛里從這個山脊下山時失蹤了。從此以後，世人便好奇，那天他們兩人或其中一人是否曾成功登頂，比後來公認首度站上聖母峰頂的愛德蒙．希拉里和丹增．諾蓋還早了29年。

變廢為寶：用塑料垃圾做大理石紋花磚

年輕的德國女設計師通過加熱和壓制工藝，將廢棄塑料做成紋路足可媲美大理石的花磚。你支持這樣的行動嗎？

同伴越多越可能袖手旁觀 科學家發現老鼠也有旁觀者效應

曾聽過旁觀者效應（Bystander effect）嗎？這個心理學術語是解釋事件發生時有越多人旁觀，願意出手援助的人會越少。最近芝加哥大學研究發現，這種現象並不只存在人類之中，至少在大鼠身上，旁觀者效應也是存在的。

辣妹沙灘穿比基尼被婦人制止：「我兒正盯著妳的屁股看」

國外逐漸解封因新冠疫情設下的防疫限制，不少人湧向戶外透氣。一名女子在美國的沙灘穿著比基尼拍片，遭到一名媽媽制止，還說自己兒子盯著她的屁股，不准她在公共場所暴露。 Daily Star報導，名為奧

熱門新聞

川普擬禁止中共黨員及家屬來美旅遊 已入境者取消簽證

阿爾卑斯山冰川融化 驚見54年前印度舊報紙

比利時眾院壓倒性通過 挺台民主發展及國際參與

美國撤回外籍生簽證新規 大陸留學生仍如坐針氈

17歲少年藤井聰太頭銜戰勝棋王 成史上最年輕棋聖

歐洲老婦千元買花瓶 專家鑑定為乾隆古物2.5億出售

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。