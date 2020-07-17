94歲老翁訣別愛妻 自攜手電筒只為看清楚她「最後一面」

馬來西亞柔佛州峇株巴轄永平鎮93歲老婦江畫眉，本月2日晚在家中安詳辭世近日出殯，其94歲丈夫陳有理視力欠佳，為了能在靈堂上清楚看到愛妻最後一面，特意帶了一支手電筒，強忍悲痛訣別；陳有理的外孫女張尤佳在Facebook上詳述這對老夫婦的動人愛情故事，一眾網友為之動容，甚至形容「這是我看過最美的愛情」！

陳有理與江畫眉結婚逾78年，一直非常恩愛，被形容為模範夫妻。27歲的張尤佳稱，外公是在16歲結識外婆，21歲成婚，雖未有行婚禮和交換婚戒等儀式，只簡單地吃一頓飯，但就從此相伴到老，不離不棄。

陳有理與江畫眉結婚逾78年，一直飛常恩愛。圖／臉書

張尤佳說，外婆近年健康轉差，曾兩度入院，出院後一直臥病在床，後來身體逐漸虛弱，無法吞嚥，但外公仍一如以往，堅持每日為她準備早餐；外婆自感時日無多，事先交代要在家中安息，臨終當日還特別要外公進房陪伴在側，且紅着眼凝望，彷彿在無聲道別。

強忍淚水免後輩擔心

張尤佳憶述早年外公視力仍未惡化，會經常穿着白色背心，駕電單車載外婆出遊，「外婆生前愛美，總是化妝打扮一番才出門，兩夫妻這樣騎著摩托車恩愛出門，是許多永平人熟悉的畫面。」

出殯當日，陳有理一直看著手錶，彷彿捨不得送別妻子。圖／臉書

出殯當日，陳有理拿着電筒靜靜地凝望愛妻，畫面令人動容。張尤佳說，外公當時強忍淚水，不想讓後輩擔心，「他的眼睛一直看着外婆的照片，執意要送外婆到義山，看她長眠的地方，又說他78年來從沒有罵過對方。（葬禮）結束當晚，我們假裝要回家，與他道別後便躲在車後面偷看他，只見他抽了一根煙，在家外面徘徊，之後又望向天空，默默走回家裏把大門和窗簾關上，看到那個畫面，我們都哭了。」

美麗愛情感動了一眾網友，「這是我看過最美的愛情」、「真情實愛，執子之手與子偕老，幸福一生」、「外婆很幸福，有一個那麼愛她的丈夫，希望她一路走好」。

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文章授權轉載自《香港01》