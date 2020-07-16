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疫情未平！法國慶大砍閱兵規模 醫護同日上街抗爭

世界日報 / 編譯中心／綜合15日電

法國國慶典禮14日在巴黎市中心舉行。受新冠疫情影響，2020年閱兵遊行的規模比往年有所縮減，取消了傳統閱兵環節，突出的主題是向醫護工作人員致敬。但醫護人員也在同一天發動大規模抗爭，要求改善工作條件。此外，疫情嚴峻的以色列，也爆發民間示威，要求總理內唐亞胡下台。

受疫情影響，法國總統馬克宏沒有在香榭麗舍大街舉行國慶閱兵式，而是在協和廣場舉行小型慶祝儀式，向在抗疫鬥爭中做出貢獻的公民致敬。這是1945年以來，首次沒有在香榭麗舍大道上舉行閱兵典禮。

由於傳統閱兵取消，軍事裝備和車輛也不再展示，保留了簡短的飛行表演項目。約2000名法國士兵參加了儀式。

當天，醫護人員也發動抗爭，要求改善工作條件，抗爭活動尾聲，出現小規模衝突，警方動用催淚瓦斯驅散群眾。

防疫不力 以色列人要總理下台

而在以色列，民眾因不滿政府防疫成效差，數千名示威者14日聚集在總理內唐亞胡位於耶路撒冷的住家，要他下台。以色列解封後確診病例激增，內唐亞胡上禮拜再次收緊限制，關閉酒吧夜店等企業，政府紓困牛步化，抗議者痛斥賄賂、詐欺和背信等官司纏身的內唐亞胡，貪腐無能讓國家陷入危難。

以色列 疫情 法國

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