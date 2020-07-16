黑人示威者取代奴隸商 英立藝術雕像

為響應「Black Lives Matter」的全球運動，英國布里斯托15日在原先被推倒的奴隸商雕像的基座上，悄悄出現了一位黑人女抗爭者珍•芮德的雕像，這是英國藝術家奎安的新作品，旨在將抗爭運動的精神保存下來。

受抗爭運動啟發

根據《CNN》的報導，芮德正是上個月推倒科斯頓的雕像的其中一位民眾，她隨後攀上雕像基座，擺出右手握拳朝上的黑人權力致敬姿勢，藝術家奎安在Instagram上看到被拍攝下來的這幕後，隨即聯絡上芮德，並提出製作雕像的想法。

這個真人等身雕像15日被放上原先的基座，奎安表示，這個雕像「是珍的想法與經歷的化身與擴充，也代表她的過去、當下、以及對更好的未來的期望。」芮德則表示，一個月前參與抗爭時，會爬上基座完全是不由自主的，她認為，和奎恩合作這個雕像能夠「在朝向種族正義與平等的路程繼續前進。」

激起關注的火花

《半島電視台》的報導指出，這個名為「力量的湧動（A Surge of Power）」的雕像，在被放上基座前，其實並未知會布里斯托市議會，地方政府後來表示，任何關於取代科斯頓的雕像的決議，都將讓人民用民主的方式決定。

至於這尊雕像未來何去何從，奎安表示，「珍與我並沒有將放這個雕像在基座上，當作永久的解決方案，我們希望能激起一個火花，讓人們持續關注這個重要且急迫的議題，」奎安也指出，未來若這個雕像要被售出，獲利將會拿來捐給芮德選擇的兩家慈善機構，用以推動在學校課綱中加入黑人歷史。

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