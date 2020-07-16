辣妹沙灘穿比基尼被婦人制止：「我兒正盯著妳的屁股看」

國外逐漸解封因新冠疫情設下的防疫限制，不少人湧向戶外透氣。一名女子在美國的沙灘穿著比基尼拍片，遭到一名媽媽制止，還說自己兒子盯著她的屁股，不准她在公共場所暴露。

Daily Star報導，名為奧麗拉（Aurea）的墨西哥裔女子日前穿著比基尼，在紐約的沙灘拍攝抖音影片。一名婦女上前要求奧麗拉「遮住屁股」，還提醒她：「你看到那邊一群男孩嗎？他們是我兒子，正在盯著你的屁股看。」，影片中可見樹下有一群人正往這個方向看。

婦人還好心問說需不需要短褲，她有多的可以借她。奧麗拉反問這是這裡的規定嗎，婦人聲稱是，強調不能在沙灘裸體，這是公共場所。奧麗拉跟沙灘管理員確認，對方表示她的泳裝是OK的。

奧羅拉為影片下註解：「從這裡開始教育我們的家人」，網友多半認為婦人無理，認為這個媽媽應該先教好小孩別盯著女生看。