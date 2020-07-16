辣妹沙灘穿比基尼被婦人制止：「我兒正盯著妳的屁股看」
國外逐漸解封因新冠疫情設下的防疫限制，不少人湧向戶外透氣。一名女子在美國的沙灘穿著比基尼拍片，遭到一名媽媽制止，還說自己兒子盯著她的屁股，不准她在公共場所暴露。
Daily Star報導，名為奧麗拉（Aurea）的墨西哥裔女子日前穿著比基尼，在紐約的沙灘拍攝抖音影片。一名婦女上前要求奧麗拉「遮住屁股」，還提醒她：「你看到那邊一群男孩嗎？他們是我兒子，正在盯著你的屁股看。」，影片中可見樹下有一群人正往這個方向看。
婦人還好心問說需不需要短褲，她有多的可以借她。奧麗拉反問這是這裡的規定嗎，婦人聲稱是，強調不能在沙灘裸體，這是公共場所。奧麗拉跟沙灘管理員確認，對方表示她的泳裝是OK的。
奧羅拉為影片下註解：「從這裡開始教育我們的家人」，網友多半認為婦人無理，認為這個媽媽應該先教好小孩別盯著女生看。
@aureaaaaaaa4
Let's educate our family to start there . ❤️💚 ##wedemandrespect ##thisisamerica ##educateyourself ##feminism ##soyfeminista ##metoomovement ##metoo ##fyp♬ Childish Gambino - This Is America / Post Malone - Congratulations - carneyval_
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言