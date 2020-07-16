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苦中作樂！九州暴雨浸鐵軌 日網友笑：像宮崎駿電影場景
日本九州近日暴雨成災，引發河川氾濫，部分基建如道路、橋樑遭沖毀或淹沒。當地有網友在Twitter分享福岡縣甘木線鐵路車軌被水浸的照片，引來不少人苦中作樂，笑說畫面神似宮崎駿電影《神隱少女》的鐵路場景，也祈禱希望當地水災可以盡快好轉。
《神隱少女》中主角和無臉男坐上「海原電鐵」，兩人不發一言，火車在大海上行駛，窗外大海一望無際，粉絲腦中可能會奏起久石讓的鋼琴變奏曲《海》的旋律，這一幕被封為該電影經典場面之一，日本網友不時發現畫面的「原型」而去朝聖。正當九州人面對連日暴雨，當地網友將甘木線車軌水浸的畫面和《神隱少女》連繫起來。
當地網友拍下一張水浸鐵路照，一上傳便有許多人提起「海原電鐵」，原PO還說發文時外面又下雨了，告誡同樣住在九州的網友也要小心，更討論起水災情況。雖然有網友看完照片後稱想去該鐵路朝聖拍照，但始終暴雨嚴重影響當地人生活，他也補充指希望言論不會傷害到受水災所困的九州人心情，也有留言呼籲大家一起「為九州居民的安全祈禱。」
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文章授權轉載自《香港01》
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