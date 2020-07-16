快訊

遭質疑「靠爸」奪標案 蘇巧純：蘇貞昌任內不再投政府標案

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苦中作樂！九州暴雨浸鐵軌 日網友笑：像宮崎駿電影場景

香港01 / 夏洛特
日本福岡縣干木線鐵路遭大水掩蓋，卻引發網友朝聖。圖擷自twitter@moto_fuki_incho
日本福岡縣干木線鐵路遭大水掩蓋，卻引發網友朝聖。圖擷自twitter@moto_fuki_incho

日本九州近日暴雨成災，引發河川氾濫，部分基建如道路、橋樑遭沖毀或淹沒。當地有網友在Twitter分享福岡縣甘木線鐵路車軌被水浸的照片，引來不少人苦中作樂，笑說畫面神似宮崎駿電影《神隱少女》的鐵路場景，也祈禱希望當地水災可以盡快好轉。

《神隱少女》中主角和無臉男坐上「海原電鐵」，兩人不發一言，火車在大海上行駛，窗外大海一望無際，粉絲腦中可能會奏起久石讓的鋼琴變奏曲《海》的旋律，這一幕被封為該電影經典場面之一，日本網友不時發現畫面的「原型」而去朝聖。正當九州人面對連日暴雨，當地網友將甘木線車軌水浸的畫面和《神隱少女》連繫起來。

許多日本網友都覺得淹水的鐵軌像極《神隱少女》經典場景。圖擷自twitter
許多日本網友都覺得淹水的鐵軌像極《神隱少女》經典場景。圖擷自twitter

當地網友拍下一張水浸鐵路照，一上傳便有許多人提起「海原電鐵」，原PO還說發文時外面又下雨了，告誡同樣住在九州的網友也要小心，更討論起水災情況。雖然有網友看完照片後稱想去該鐵路朝聖拍照，但始終暴雨嚴重影響當地人生活，他也補充指希望言論不會傷害到受水災所困的九州人心情，也有留言呼籲大家一起「為九州居民的安全祈禱。」

延伸閱讀：

趣一趣│日本神級紙皮高達DIY 兩父子出擊Cosplay鬥一番

咖啡突然消失或引發經濟災難　一條片睇清對人類有幾大影響

文章授權轉載自《香港01》

暴雨 日本 宮崎駿

延伸閱讀

日本女生不能單獨吃拉麵？ 網友揭背後性別觀念

日本爆紅！超夯考生「讀書神物」 網友實測：效率倍增

日本「猛鬼停車場」狂拍車窗、留血印 首創防疫鬼屋還幫消毒

眼鏡起霧剛剛好！日本再推奇葩設計 「拉麵口罩」引起討論

相關新聞

世界奇觀「改回」清真寺？聖索菲亞大教堂與土耳其的千年之爭

原本以博物館的身份對外開放參觀的聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia），在7月10日由土耳其國家最高行政法院公布判定：1934年的「聖索菲亞清真寺轉換為博物館」決議無效。換句話說，聖索菲亞大教堂將無法再以博物館的身份對外開放，而是必須恢復成「清真寺」。消息一出，立刻引起土耳其輿論與國際社會的反彈聲浪...

專業人士所為？孟加拉叫車平台創辦人 陳屍紐約公寓遭肢解

孟加拉叫車平台「Pathao」創辦人薩雷（Fahim Saleh）13日下午被發現死在美國紐約市一戶公寓內，且屍體遭肢解...

辣妹沙灘穿比基尼被婦人制止：「我兒正盯著妳的屁股看」

國外逐漸解封因新冠疫情設下的防疫限制，不少人湧向戶外透氣。一名女子在美國的沙灘穿著比基尼拍片，遭到一名媽媽制止，還說自己兒子盯著她的屁股，不准她在公共場所暴露。 Daily Star報導，名為奧

苦中作樂！九州暴雨浸鐵軌 日網友笑：像宮崎駿電影場景

日本九州近日暴雨成災，引發河川氾濫，部分基建如道路、橋樑遭沖毀或淹沒。當地有網友在Twitter分享福岡縣甘木線鐵路車軌被水浸的照片，引來不少人苦中作樂，笑說畫面神似宮崎駿電影《神隱少女》的鐵路場景，也祈禱希望當地水災可以盡快好轉。

神秘塗鴉大師回歸 新作主題：戴口罩

神秘塗鴉大師班克斯以新作品呼籲民眾戴口罩。據報導，英國神秘塗鴉大師班克斯（Banksy）14日時，上傳了自己在倫敦地鐵塗鴉的影片...

火星探測車又一發 NASA毅力號30日前進紅色星球

美國國家航空暨太空總署（NASA）將於7月30日發射最先進火星探測車「毅力號」（Perseverance），前進35億年...

戒菸抗疫！英國最新調查：逾百萬人在疫情爆發後戒菸

根據BBC報導，英國反菸團體ASH的一項調查顯示，有超過100萬英國人在新冠肺炎疫情爆發後戒菸。在過去4個月戒菸者中，有...

日本氣象廳難為無米炊 官網將放收費廣告

日本氣象廳決定從今年9月開始在官網放置民間廣告，目前正在徵募負責廣告業務的業者。由於日本政府的省廳單位在官網放置收費廣告...

預估人少8成…倫敦3博物館解禁 不收門票賣商品

倫敦的三家免費大型博物館，自然歷史博物館、維多利亞與艾伯特博物館、科學博物館將於8月解禁。

上機20分後發狂！稱「耶穌是黑人」他威脅殺光飛機上所有人

一名現年30歲的男子在一架自美國西雅圖開往芝加哥的阿拉斯加航空（Alaska Airlines）上，突然發狂誓言殺光機上所有人，除非他們承認「耶穌是黑人」，雖然該名男子迅速被制伏，也無人傷亡，但機上所有乘客不得不改搭下班飛機，該名男子也當場被逮捕。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

熱門新聞

美股早盤躍漲 新冠疫苗藥廠再報喜

專業人士所為？孟加拉叫車平台創辦人 陳屍紐約公寓遭肢解

世界霸王易主？多數德國人認為中國大陸將取代美國地位

貝佐斯、馬斯克多位名人帳戶遭駭搞詐騙 推特股價重挫

紐時：美中關係如自由落體 漸趨向冷戰

民調落後他急了！ 川普記者會變批鬥拜登大會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。