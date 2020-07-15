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神秘塗鴉大師回歸 新作主題：戴口罩

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
神秘塗鴉大師班克斯（Banksy）14日在個人Instagram上，上傳了自己偽裝成清潔人員，於倫敦地鐵塗鴉的影片。(photo from 影片截圖)
神秘塗鴉大師班克斯（Banksy）14日在個人Instagram上，上傳了自己偽裝成清潔人員，於倫敦地鐵塗鴉的影片。(photo from 影片截圖)

神秘塗鴉大師班克斯以新作品呼籲民眾戴口罩。據報導，英國神秘塗鴉大師班克斯（Banksy）14日時，上傳了自己在倫敦地鐵塗鴉的影片。影片繪製了一隻老鼠正在打噴嚏，另一隻老鼠掙扎著戴口罩等一系列圖鴉，傳遞記得戴口罩的訊息給民眾。

據《BBC》報導，英國神秘塗鴉大師班克斯14日時，在個人Instagram上，上傳了自己偽裝成清潔人員，於倫敦地鐵塗鴉的影片。影片中，他繪製了一隻老鼠正在打噴嚏，另一隻老鼠掙扎著戴口罩等一系列圖鴉，也不忘留下自己的簽名在地鐵司機的車門上。

另外，班克斯還引用英國合唱團洽巴王八（Chumbawamba）1997年的經典歌曲《Tubthumping》的歌詞在影片結尾，將歌詞I get knocked down, but I get up again.

改成I get lockdown, but I get up again.對此，倫敦交通局稱，根據嚴格的反塗鴉政策，已在幾天前清除該藝術作品，又補充說：「它確實產生了鼓勵民眾戴口罩的情感。」

據《CNN》報導，這不是班克斯第一次發表關於新冠病毒的作品。4月份時，班克斯上傳一張他在家工作的照片，照片中畫了老鼠在浴室周圍徘徊，表達他因封鎖政策待在家中的反應；5月份時，班克斯創作出名為「遊戲改變者」的作品，表達對英國醫療人員的感謝。

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口罩 英國

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