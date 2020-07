神秘塗鴉大師回歸 新作主題：戴口罩

神秘塗鴉大師班克斯以新作品呼籲民眾戴口罩。據報導,英國神秘塗鴉大師班克斯(Banksy)14日時,上傳了自己在倫敦地鐵塗鴉的影片。影片繪製了一隻老鼠正在打噴嚏,另一隻老鼠掙扎著戴口罩等一系列圖鴉,傳遞記得戴口罩的訊息給民眾。

據《BBC》報導,英國神秘塗鴉大師班克斯14日時,在個人Instagram上,上傳了自己偽裝成清潔人員,於倫敦地鐵塗鴉的影片。影片中,他繪製了一隻老鼠正在打噴嚏,另一隻老鼠掙扎著戴口罩等一系列圖鴉,也不忘留下自己的簽名在地鐵司機的車門上。

另外,班克斯還引用英國合唱團洽巴王八(Chumbawamba)1997年的經典歌曲《Tubthumping》的歌詞在影片結尾,將歌詞I get knocked down, but I get up again.

改成I get lockdown, but I get up again.對此,倫敦交通局稱,根據嚴格的反塗鴉政策,已在幾天前清除該藝術作品,又補充說:「它確實產生了鼓勵民眾戴口罩的情感。」

據《CNN》報導,這不是班克斯第一次發表關於新冠病毒的作品。4月份時,班克斯上傳一張他在家工作的照片,照片中畫了老鼠在浴室周圍徘徊,表達他因封鎖政策待在家中的反應;5月份時,班克斯創作出名為「遊戲改變者」的作品,表達對英國醫療人員的感謝。

