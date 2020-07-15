快訊

錢櫃大火燒出貪官！官員合計月索5萬4千元 檢調搜索北市府

下班課注意！雨區擴大 六縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火星探測車又一發 NASA毅力號30日前進紅色星球

中央社 / 華盛頓14日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）將於7月30日發射最先進火星探測車「毅力號」（Perseverance），前進35億年前曾為河流三角洲的區塊，探尋古微生物的遺跡。 法新社
美國國家航空暨太空總署（NASA）將於7月30日發射最先進火星探測車「毅力號」（Perseverance），前進35億年前曾為河流三角洲的區塊，探尋古微生物的遺跡。 法新社

美國國家航空暨太空總署（NASA）將於7月30日發射最先進火星探測車「毅力號」（Perseverance），前進35億年前曾為河流三角洲的區塊，探尋古微生物的遺跡。

這個休旅車大小的探測器將追隨4個「前輩」的足跡前進火星，展開耗時6個月的跨星球旅程。如果它能毫髮無傷地降落，就將開始蒐集並儲存岩石和土壤樣本，以供將來的任務取回，且於2031年帶回地球。

「毅力號」4個前輩也都是美國製，第一個在1990年代晚期發射，這些探測車加上衛星和表面探測器所作的調查，翻轉了我們對火星的了解：這顆紅色星球過去並非這麼寒冷、貧瘠，反倒曾有孕育我們所知生命的成分，那就是水、有機化合物以及合宜的氣候。

科學家將檢視毅力號取得的樣本，研究已成化石的細菌等微生物，試著確定地球的這個鄰居是否曾有外星生命居住。

NASA因疫情關係已有好幾個月採居家辦公，但這項耗資27億美元任務的發射時程不受影響。

美國是讓機器人成功降落火星的唯一國家，除了4個不會移動的著陸器，還有「探險者號」（Pathfinder）、「精神號」（Spirit）、「機會號」（Opportunity）和「好奇號」（Curiosity）4個探測車。

火星 NASA

延伸閱讀

阿聯將發射火星探測器 開阿拉伯國家先河

解亙古之謎 美中阿聯今夏競相火星探測

想用「外太空味」香水嗎？新創團隊為NASA特製香水募得30多萬美元

影／【唐綺陽】2020下半年12星座運勢出爐！桃花、工作、財運一次看

相關新聞

戒菸抗疫！英國最新調查：逾百萬人在疫情爆發後戒菸

根據BBC報導，英國反菸團體ASH的一項調查顯示，有超過100萬英國人在新冠肺炎疫情爆發後戒菸。在過去4個月戒菸者中，有...

火星探測車又一發 NASA毅力號30日前進紅色星球

美國國家航空暨太空總署（NASA）將於7月30日發射最先進火星探測車「毅力號」（Perseverance），前進35億年...

日本氣象廳難為無米炊 官網將放收費廣告

日本氣象廳決定從今年9月開始在官網放置民間廣告，目前正在徵募負責廣告業務的業者。由於日本政府的省廳單位在官網放置收費廣告...

預估人少8成…倫敦3博物館解禁 不收門票賣商品

倫敦的三家免費大型博物館，自然歷史博物館、維多利亞與艾伯特博物館、科學博物館將於8月解禁。

上機20分後發狂！稱「耶穌是黑人」他威脅殺光飛機上所有人

一名現年30歲的男子在一架自美國西雅圖開往芝加哥的阿拉斯加航空（Alaska Airlines）上，突然發狂誓言殺光機上所有人，除非他們承認「耶穌是黑人」，雖然該名男子迅速被制伏，也無人傷亡，但機上所有乘客不得不改搭下班飛機，該名男子也當場被逮捕。

台灣汽車內貼滿隔熱紙 日本人被這幕嚇壞：很可怕

台灣和日本生活習慣不同，文化認知上也有差異。一名日本網友來台發現，許多台灣駕駛常在自己愛車內貼滿「汽車隔熱紙」，這舉動讓該名日本網友驚訝地表示...

日本「親中派逆襲」？後安倍時代的群雄爭霸

中國火速通過「港版國安法」，並且在7月1日開始立即實施，其嚴重侵犯人權與嚴苛的法令，破壞香港的一國兩制，不僅引發包括美國、歐盟在內的反彈與譴責中國的行徑，身處東亞的日本，對於中國的態度也相當微妙——官房長官菅義偉先式表達對實施國安法的遺憾，執政黨的自民黨，也在7月7日決議發出聲明：要求日本政府停止邀請習近平的國賓訪日計畫。

新加坡男子洗生蝦刺傷慘被截肢 醫生警告：再拖一天恐喪命

洗蝦時被蝦刺傷，還慘被截肢！日前新加坡一名男子，因為在洗蝦時不慎被尖銳的蝦殼刺傷，導致他發燒送醫，還一度住進加護病房，手指甚至還因此截肢，恐怖的經歷讓他直呼「千萬不要掉以輕心！」

封鎖4個月 秘魯馬丘比丘將於24日重新開放

秘魯當局今天宣布，有「天空之城」美譽的古印加帝國遺跡馬丘比丘（Machu Picchu）將在24日解封，重新對遊客開放

日本海水浴場竟出現2隻巨大鱷魚？！來源成謎蔚為話題

位在青森縣鰺澤町的海水浴場，相繼出現了用沙子製作而成的2隻巨大鱷魚，而那精巧的作工及大小，讓來訪民眾相當吃驚...

醫療人力短缺 印度女性難墮胎

醫療資源都被分配去對抗疫情，導致印度約185萬名女性無法正常墮胎。印度受疫情影響，實行嚴格的封鎖政策，印度醫院如今只提供必要的醫療服務，人工外科手術等都被取消，導致無法使用藥物墮胎的印度孕婦，被迫選擇不安全的墮胎方式。

影／英國軍事要塞長年荒廢 商人想買下「改建水上樂園」

位於英國威爾斯西部海上的堡壘「疊巖堡（Stack Rock）」興建於1850到1852年間，是當時用以防止拿破崙三世入侵的海軍要塞。如今一名當地商人看中了她的商機，希望將這個堡壘改造成水上樂園。

熱門新聞

74歲男娶39個老婆、有94兒女 每晚睡覺輪流「翻牌」

BMW停放機場5個多月「恐怖車牌」 讓網友驚呼：小偷看了都怕

台灣汽車內貼滿隔熱紙 日本人被這幕嚇壞：很可怕

光看影片就決定！富人花1.8億網購愛爾蘭小島

美罕見強硬反對陸聲索南海主權

發布南海新主張 美挑戰中國大陸與台灣無害通過限制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。