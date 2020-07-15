預估人少8成…倫敦3博物館解禁 不收門票賣商品

倫敦的三家免費大型博物館，自然歷史博物館、維多利亞與艾伯特博物館、科學博物館將於8月解禁。目前預估的參觀人數將會比以往少8成。由於觀眾減少導致館內咖啡廳、商店營收減少，博物館開館將造成預算赤字，但科學博物館館長布拉奇福德表示，必須排除收取門票的可能性，否則他將辭職。

參觀人數限制

根據《衛報》報導，自然歷史博物館、維多利亞與艾伯特博物館、科學博物館均位於倫敦南肯辛頓地鐵站附近，前段時間因新冠肺炎疫情影響閉館，但已於14日聯合對外發表公告，將分別於8月5日（自然歷史博物館）、6日（維多利亞與艾伯特博物館）、19日（科學博物館）重新開館。

分成3天重新開館是為了避免大眾運輸工具過於壅塞，而博物館方除了建議參觀者要戴口罩外，也要求他們預約時段參觀。自然歷史博物館館長狄克遜表示，會將每日參觀人數限制在2800人以內，大約是過往平均參觀人數的五分之一。維多利亞與艾伯特博物館館長也表示，人數減少便能慢慢欣賞館藏，不會被人群推著走。

開館入不敷出

根據《英國廣播公司》報導，重新開館的花費會比閉館多出許多，科學博物館館長布萊齊福德表示，英國政府針對藝文產業的15億英鎊紓困方案或許能讓他們撐過今年，但三位館長均認為，由於參觀人數減少導致館內咖啡廳與商店的營收減少，明年開始可能會需要更多補助才能持續運行。

針對明年的財務問題，今年秋天博物館高層將會與英國政府進行協商。布萊齊福德承諾，決不會因為經費不足而開始對外收取門票費用，畢竟他們正努力讓參觀博物館的觀眾組成更加多元，收取門票會反其道而行。布萊齊福德表示，若政府執意要收取門票費用，他將辭職。

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