上機20分後發狂！稱「耶穌是黑人」他威脅殺光飛機上所有人

一名現年30歲的男子在一架自美國西雅圖開往芝加哥的阿拉斯加航空（Alaska Airlines）上，突然發狂誓言殺光機上所有人，除非他們承認「耶穌是黑人」，雖然該名男子迅速被制伏，也無人傷亡，但機上所有乘客不得不改搭下班飛機，該名男子也當場被逮捕。

On Saturday night, a flight from Seattle-Tacoma to Chicago tested travelers. One of the passengers threatened another death 😧. Fortunately, there was a police officer 👮‍♂️on board who took care of the aggressive traveler along with several others.#alaskaairlines pic.twitter.com/ORieKtcHYV — #ASAPwings (@ASAPwings) July 13, 2020

現年30歲的男子麥可‧奈班瑞(Michael Ney Berry)，來自美國華盛頓州的柯克蘭，戴著口罩，身穿短袖上衣，11日搭乘晚間11點10分起飛的阿拉斯加航空422班機，但起飛約莫20分鐘後突然發狂，也變得極具攻擊性，在機上走道四處移動，並向所有人大喊，威脅要殺光機上所有人，不斷強調是「所有人」，並讓所有人「以耶穌的名義死」！除非他們承認「耶穌是黑人」。

麥可隨即被兩名乘客制伏，其中一名乘客並安撫其他乘客「一切都在控制中」，見義勇為的乘客中有一人還是現役警察，最後在另名機組人員的協助下順利將男子逮捕，全機未有人傷亡，迅速結束這場鬧劇。歷經機上驚魂的乘客向美媒稱，兩名制伏男子的乘客是英雄。

但因必須遣送被逮的男子，該班機不得不返回西雅圖，改搭下一班飛機到芝加哥。

麥可現因被控有重罪，被押關在監獄服刑。