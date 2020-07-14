台灣汽車內貼滿隔熱紙 日本人被這幕嚇壞：很可怕

台灣和日本生活習慣不同，文化認知上也有差異。一名日本網友來台發現，許多台灣駕駛常在自己愛車內貼滿「汽車隔熱紙」，這舉動讓該名網友超訝異，他發文表示，「沒辦法看到前擋玻璃後方的駕駛，感覺很可怕」，貼文引發熱議。

炎熱天氣會讓車內溫度升高，不少台灣駕駛會在車內玻璃貼上隔熱紙，讓車內溫度降低、減少日曬，但一名日本網友在臉書指出，「台灣的車，因為貼隔熱紙，沒辦法看到前擋玻璃後方的駕駛，感覺很可怕」。他也貼出其他車輛的照片，從車輛外面看，的確黑壓壓的一片，無法看清駕駛人。

貼文曝光後，引發日本網友討論，「是為了隔熱嗎？要是在日本的話，因為違法，要罰單和罰金」、「泰國也是車前完全黑的，天氣熱是共通點」、「台灣因為天氣熱、紫外線也很強，車輛長期放在戶外塑料會變質」。

這則貼文也被轉載到PTT上，轉貼的網友表示，「我查了一下，在日本貼隔熱紙，是違法的。但是透光率超過70%以上的隔熱紙則例外」，該名網友也詢問其他網友，「日本人對於台灣車普遍貼隔熱紙的現象似乎過於大驚小怪了，有卦嘛？」

PTT網友紛紛表示，「台灣這樣才是對的，隔熱又保有隱私」、「台灣其實也有法規，但形同虛設」、「他們有要求透光率，台灣又沒有」、「很多隔熱紙品牌都是來自日本耶」、「有貼隔熱紙就是會對晚上行車有影響，這是不爭的事實」。