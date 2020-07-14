新加坡男子洗生蝦刺傷慘被截肢 醫生警告：再拖一天恐喪命

中國火速通過「港版國安法」，並且在7月1日開始立即實施，其嚴重侵犯人權與嚴苛的法令，破壞香港的一國兩制，不僅引發包括美國、歐盟在內的反彈與譴責中國的行徑，身處東亞的日本，對於中國的態度也相當微妙——官房長官菅義偉先式表達對實施國安法的遺憾，執政黨的自民黨，也在7月7日決議發出聲明：要求日本政府停止邀請習近平的國賓訪日計畫。

2020-07-14 20:20