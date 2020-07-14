快訊

罕見！內政部火速發派令 台南警界原調動17人全註銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新加坡男子洗生蝦刺傷慘被截肢 醫生警告：再拖一天恐喪命

聯合新聞網 / 綜合報導
日前新加坡一名男子，因為在洗蝦時不慎被尖銳的蝦殼刺傷，導致他發燒送醫，還一度住進加護病房，手指甚至還因此截肢。示意圖／ingimage
日前新加坡一名男子，因為在洗蝦時不慎被尖銳的蝦殼刺傷，導致他發燒送醫，還一度住進加護病房，手指甚至還因此截肢。示意圖／ingimage

洗蝦時被蝦刺傷，還慘被截肢！日前新加坡一名男子，因為在洗蝦時不慎被尖銳的蝦殼刺傷，導致他發燒送醫，還一度住進加護病房，手指甚至還因此截肢，恐怖的經歷讓他直呼「千萬不要掉以輕心！」

根據《 新加坡聯合早報 》報導，近日一名名叫Jason Lee的新加坡男子，在網路上轉述自己朋友的恐怖經歷。他提到，朋友在處理從濕巴剎市場買回來的生蝦子時，不小心被蝦子的尖銳處刺到食指，起初以為只是小傷口，所以沒有特別注意，怎料隔天手指竟然開始發黑，甚至還發高燒。

發現事態越來越嚴重後，他的朋友趕緊到一家24小時的診所求診，醫生診斷後立刻請他轉診到急症部門，隨後朋友就緊急做手術，還住院7天。醫生表示，若是再拖延一天，整個手臂可能需要截肢，嚴重的話還會喪命。從傷者的照片中可看到，傷者的右手手指第一節被截肢，傷口的縫線更一直延伸到手掌心，看似像條「蜈蚣」，讓人看了怵目驚心。

傷者的右手手指第一節被截肢，傷口的縫線更一直延伸到手掌心，看似像條「蜈蚣」。圖擷自新加坡聯合早報
傷者的右手手指第一節被截肢，傷口的縫線更一直延伸到手掌心，看似像條「蜈蚣」。圖擷自新加坡聯合早報

報導中也提到，這種狀況是因為受到「食肉菌」的侵噬，一旦這種病菌進入人體就會迅速蔓延，不儘早醫治還有可能導致併發症。醫師也建議，通常這種狀況並不常見，多數是在處理螃蟹、蝦和魚類等海鮮時發生，若不幸被刺傷要盡快用肥皂把手洗乾淨，傷口若持續腫脹或疼痛，一定要儘速就醫。

新加坡 海鮮 手術

延伸閱讀

在雙醫家庭長大的小孩都過很爽？ 過來人揭真相：壓力超大

為何寶雅可以在台灣生存這麼久？ 內行網友揭4關鍵：無人能敵

搶綠卡移民美國就可過好生活？ 他住美15年勸：不會比較快活

他怨冷氣「27度太冷、28度太熱」？ 網：設定該這樣調

相關新聞

日本「親中派逆襲」？後安倍時代的群雄爭霸

中國火速通過「港版國安法」，並且在7月1日開始立即實施，其嚴重侵犯人權與嚴苛的法令，破壞香港的一國兩制，不僅引發包括美國、歐盟在內的反彈與譴責中國的行徑，身處東亞的日本，對於中國的態度也相當微妙——官房長官菅義偉先式表達對實施國安法的遺憾，執政黨的自民黨，也在7月7日決議發出聲明：要求日本政府停止邀請習近平的國賓訪日計畫。

海水浴場竟出現2隻巨大鱷魚？！來源成謎蔚為話題

位在青森縣鰺澤町的海水浴場，相繼出現了用沙子製作而成的2隻巨大鱷魚，而那精巧的作工及大小，讓來訪民眾相當吃驚...

新加坡男子洗生蝦刺傷慘被截肢 醫生警告：再拖一天恐喪命

洗蝦時被蝦刺傷，還慘被截肢！日前新加坡一名男子，因為在洗蝦時不慎被尖銳的蝦殼刺傷，導致他發燒送醫，還一度住進加護病房，手指甚至還因此截肢，恐怖的經歷讓他直呼「千萬不要掉以輕心！」

封鎖4個月 秘魯馬丘比丘將於24日重新開放

秘魯當局今天宣布，有「天空之城」美譽的古印加帝國遺跡馬丘比丘（Machu Picchu）將在24日解封，重新對遊客開放

醫療人力短缺 印度女性難墮胎

醫療資源都被分配去對抗疫情，導致印度約185萬名女性無法正常墮胎。印度受疫情影響，實行嚴格的封鎖政策，印度醫院如今只提供必要的醫療服務，人工外科手術等都被取消，導致無法使用藥物墮胎的印度孕婦，被迫選擇不安全的墮胎方式。

影／英國軍事要塞長年荒廢 商人想買下「改建水上樂園」

位於英國威爾斯西部海上的堡壘「疊巖堡（Stack Rock）」興建於1850到1852年間，是當時用以防止拿破崙三世入侵的海軍要塞。如今一名當地商人看中了她的商機，希望將這個堡壘改造成水上樂園。

科技業毫髮無傷 服務業受疫情影響被打入底層煉獄

全球低利率推動資產飆漲，許多經濟學家都預言，這場全球性的新型冠狀病毒（COVID-19）大流行將加劇全球貧富差距的鴻溝，而科技業將是最大贏家，體現在美國舊金山科技行業聚集的城市，不平等待遇更血淋淋上演。

紙酒瓶取代玻璃瓶 盼為環保獻心力

知名威士忌品牌約翰走路將在2021年推出完全不含塑膠成分的紙製黑牌包裝瓶，搶搭環保熱潮，為地球貢獻心力。據母公司帝亞吉歐表示，將在明年上市的紙酒瓶，由環保紙漿、可分解樹脂和鋁蓋組成，全瓶身100%可回收。若如期上架，將會是全球第一隻酒精飲料環保瓶。

老人難撤被淹死…高齡化日本的氣候噩夢才剛開始

日本九州熊本縣近日降下破紀錄大雨，導致球磨村老人安養中心「千壽園」4日遭大水淹沒，14名住民死亡。紐約時報報導，日本人口高齡化，行動不便的長者愈來愈多，加上氣候變遷導致天氣愈來愈極端，兩種趨勢加在一起，日本未來遭遇氣候災害時恐怕同樣會受創嚴重。

「有電，危險！」英酒吧使絕招 用電圍欄阻顧客靠近吧檯

英格蘭地區的酒吧自7月4日起獲准重新開門營業，但酒吧老闆仍擔心顧客不遵守社交距離規定，害員工感染新冠肺炎，各酒吧都想盡辦...

泰國景點外國人票價是本國人10倍 網友怒轟

曼谷郵報報導，泰國許多景點對外國人收取的票價是本國人的10倍，使事後得知真相的網友深感不滿，在社交網站設立專頁，請網友分...

來不及逃生 日本九州熊本豪雨約6成罹難者死在家中

日本NHK報導，九州豪雨成災，已知造成72人死亡，熊本縣罹難者就佔了64名。此外，熊本縣41名罹難者遺體是在家中被發現，...

熱門新聞

陸對美祭「相應制裁」 美參議員克魯茲：中共嚇壞了

美股吐回漲幅翻黑 加州取消解封措施拖累信心

來不及逃生 日本九州熊本豪雨約6成罹難者死在家中

特斯拉股價為何沸騰？這4小時至少4萬散戶狂敲進

新加坡GDP萎縮達創紀錄的41.2％！第2季陷入衰退

泰國景點外國人票價是本國人10倍 網友怒轟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。