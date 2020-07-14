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新加坡男子洗生蝦刺傷慘被截肢 醫生警告：再拖一天恐喪命
洗蝦時被蝦刺傷，還慘被截肢！日前新加坡一名男子，因為在洗蝦時不慎被尖銳的蝦殼刺傷，導致他發燒送醫，還一度住進加護病房，手指甚至還因此截肢，恐怖的經歷讓他直呼「千萬不要掉以輕心！」
根據《 新加坡聯合早報 》報導，近日一名名叫Jason Lee的新加坡男子，在網路上轉述自己朋友的恐怖經歷。他提到，朋友在處理從濕巴剎市場買回來的生蝦子時，不小心被蝦子的尖銳處刺到食指，起初以為只是小傷口，所以沒有特別注意，怎料隔天手指竟然開始發黑，甚至還發高燒。
發現事態越來越嚴重後，他的朋友趕緊到一家24小時的診所求診，醫生診斷後立刻請他轉診到急症部門，隨後朋友就緊急做手術，還住院7天。醫生表示，若是再拖延一天，整個手臂可能需要截肢，嚴重的話還會喪命。從傷者的照片中可看到，傷者的右手手指第一節被截肢，傷口的縫線更一直延伸到手掌心，看似像條「蜈蚣」，讓人看了怵目驚心。
報導中也提到，這種狀況是因為受到「食肉菌」的侵噬，一旦這種病菌進入人體就會迅速蔓延，不儘早醫治還有可能導致併發症。醫師也建議，通常這種狀況並不常見，多數是在處理螃蟹、蝦和魚類等海鮮時發生，若不幸被刺傷要盡快用肥皂把手洗乾淨，傷口若持續腫脹或疼痛，一定要儘速就醫。
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