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海水浴場竟出現2隻巨大鱷魚？！來源成謎蔚為話題

朝日新聞 / 朝日新聞中文網記者林義則／即時報導
在青森縣鰺澤町，用沙子製作而成的2隻巨大鱷魚。圖／朝日新聞中文網提供
在青森縣鰺澤町，用沙子製作而成的2隻巨大鱷魚。圖／朝日新聞中文網提供

位在青森縣鰺澤町的海水浴場，相繼出現了用沙子製作而成的2隻巨大鱷魚，而那精巧的作工及大小，讓來訪民眾相當吃驚。

鱷魚現身之處，是該町「濱茄子公園」內的海水浴場，2隻鱷魚的體長都超過5公尺。而根據住在附近的男性表示，3日曾目擊到在沙灘上製作些什麼的年輕人們，4日早上第1隻鱷魚便完成了。據了解，在9日早上，更大的第2隻鱷魚便彷彿要與第1隻作伴般地被製作出來了。

鱷魚的銳利眼神和背上的凹凸等完全就像是實際動物的模樣，在社群網路(SNS)及新聞上蔚為話題，沙灘上也因想一睹鱷魚樣貌而聚集的民眾變得熱鬧不已。10日自該縣弘前市前來造訪、現年26歲的工藤真美露出驚訝的樣子，表示：「為何是鱷魚呢？為何作了2隻呢？真不可思議。很真實，很大。」

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》

鱷魚

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