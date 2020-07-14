聽新聞
test
0:00 / 0:00
海水浴場竟出現2隻巨大鱷魚？！來源成謎蔚為話題
位在青森縣鰺澤町的海水浴場，相繼出現了用沙子製作而成的2隻巨大鱷魚，而那精巧的作工及大小，讓來訪民眾相當吃驚。
鱷魚現身之處，是該町「濱茄子公園」內的海水浴場，2隻鱷魚的體長都超過5公尺。而根據住在附近的男性表示，3日曾目擊到在沙灘上製作些什麼的年輕人們，4日早上第1隻鱷魚便完成了。據了解，在9日早上，更大的第2隻鱷魚便彷彿要與第1隻作伴般地被製作出來了。
鱷魚的銳利眼神和背上的凹凸等完全就像是實際動物的模樣，在社群網路(SNS)及新聞上蔚為話題，沙灘上也因想一睹鱷魚樣貌而聚集的民眾變得熱鬧不已。10日自該縣弘前市前來造訪、現年26歲的工藤真美露出驚訝的樣子，表示：「為何是鱷魚呢？為何作了2隻呢？真不可思議。很真實，很大。」
延伸閱讀：
《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言