影／英國軍事要塞長年荒廢 商人想買下「改建水上樂園」

位於英國威爾斯西部海上的堡壘「疊巖堡（Stack Rock）」興建於1850到1852年間，是當時用以防止拿破崙三世入侵的海軍要塞。如今一名當地商人看中了它的商機，希望將這個堡壘改造成水上樂園。

來自米爾福德港（Milford Haven）的菲爾·赫德利（Phil Hedley），希望能夠收購疊巖堡，但在他面前，還有24.5萬英鎊（約九百萬新台幣）的門檻等著他。

根據太陽報的報導，疊巖堡位於威爾斯西部海岸線，在拿破崙戰爭時期用於保護彭布羅克碼頭（Pembroke Dock）和附近的皇家海軍造船廠。在全盛時期，這裡一度有一百五十名以上的士兵駐紮在此。然而，自從1929年以後，疊巖堡便已解除武裝，並且多次求售。

菲爾·赫德利在偶然之下發現了這個消息，並計劃要買下它。赫德利的計畫並非沒有前例：2014年於英格蘭朴茨茅斯所開張的「無人堡酒店」就是以類似的堡壘改建而來，並且獲得了成功。

赫德利希望能夠在疊巖堡毀滅之前拯救它，「我並不是想要發大財。只是每次經過，我都覺得這麼具有指標意義的神話建築被浪費了。」他認為，疊巖堡很適合進行潛水，帆船或是其他戶外活動。

疊巖堡的購價為24.5萬英鎊（約九百萬新台幣），赫德利舉辦了群眾募資，希望能夠吸引投資者，來共同開發這座堡壘。不過，在購買之後，還有更大的挑戰在等著他：全面翻新堡壘所需要的費用，大約為500萬英鎊（約一億八千萬台幣）。