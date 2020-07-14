紙酒瓶取代玻璃瓶 盼為環保獻心力

知名威士忌品牌約翰走路將在2021年推出完全不含塑膠成分的紙製黑牌包裝瓶，搶搭環保熱潮，為地球貢獻心力。據母公司帝亞吉歐表示，將在明年上市的紙酒瓶，由環保紙漿、可分解樹脂和鋁蓋組成，全瓶身100%可回收。若如期上架，將會是全球第一隻酒精飲料環保瓶。

將推出紙製瓶身

根據英國《衛報》報導，知名威士忌品牌約翰走路（Johnnie Walker）背後的母公司帝亞吉歐（Diageo）表示，將在2021年推出全球第一隻由環保紙漿製成的威士忌瓶。從官方網站照片推測，此一環保瓶身將會用於約翰走路黑牌上。

帝亞吉歐永續發展長安德魯表示，帝亞吉歐一直以來都在思考如何在包裝上達到永續，而這次的紙酒瓶終於讓他們的目標有了重大突破。目前除了約翰走路外，丹麥啤酒大廠嘉士伯（Carlsberg）也正在研製紙製啤酒罐。

取代玻璃瓶

《英國廣播公司》指出，帝亞吉歐為了研發此一紙製威士忌瓶，與其他大廠如百事公司與聯合利華共同出資成立了Pulpex包裝公司，將個別為這些企業生產屬於他們的環保包裝。約翰走路的瓶子將由回收紙漿製成，內部則使用可生物分解且是食品等級的樹脂。

根據ING集團的分析，歐盟在2018年在食品與飲料包裝上使用了820萬噸的塑膠製品，用量驚人。儘管酒精大廠鮮少使用塑膠製品，但玻璃瓶的製程十分耗能，且會產生許多碳足跡，在歐盟消費者普遍關注環保議題之下，才會讓許多廠商絞盡腦汁要尋找替代方案。

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