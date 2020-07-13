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過度用類固醇致白內障 濕疹媽熬過「地獄」痛楚皮膚自我修復

香港01 / 李福源
在戒掉類固醇的第3日，Anita的皮膚開始出現各種不良反應，包括龜裂、脫皮及發紅。圖／IG
在戒掉類固醇的第3日，Anita的皮膚開始出現各種不良反應，包括龜裂、脫皮及發紅。圖／IG

紐西蘭36歲女子Anita Wong自幼受濕疹困擾，多年來嚴重影響自信和社交生活，2013年7月，她因過度使用局部類固醇而患上白內障，右眼永久受損，就決心不再依靠藥物，任由皮膚自我修復，雖然起初情況不斷惡化，但約在2年半後逐漸好轉，皮膚不再發紅裂開。

Anita與丈夫育有兩名孩子，她自5歲患上濕疹，嘗試過多種藥物和療法舒緩病情。她表示，自小就有失眠問題，濕疹更令皮膚極度騷癢，嚴重影響自信和社交。2010年，Anita懷上第一胎，就停用類固醇，可是濕疹隨之發作，2011年5月，她誕下孩子後再度求醫，獲處方在臉上使用局部類固醇，情況一度有所好轉。

Anita與丈夫育有兩名孩子。圖／IG
Anita與丈夫育有兩名孩子。圖／IG

2013年7月，Anita因過度使用局部類固醇，不幸患上白內障，她感到非常沮喪、氣憤及震驚，事前根本沒想過竟會出現這種後遺症，2014年1月她接受手術，右眼失去晶狀體，造成永久受損。

2013年7月，Anita因過度使用局部類固醇而患上白內障，右眼因此永久受損。圖／IG
2013年7月，Anita因過度使用局部類固醇而患上白內障，右眼因此永久受損。圖／IG

每日用4小時清理掉落皮屑

Anita稱，視力受損令她明白不能再依靠類固醇，因而決心放棄使用所有治療濕疹的藥物，堅持讓皮膚自我修復。在戒掉類固醇的第3日，她的皮膚開始出現各種不良反應，包括龜裂、脫皮及發紅，強烈的痛楚令她幾乎無法呼吸和入睡。她透露，曾坐在廚房地板上痛哭，不停抓癢，甚至試過每日用4小時去清理掉落的皮屑，感覺如身在地獄，「起初我痛恨醫生和全世界，但當意識到要為自己的健康負責，憤怒感覺就慢慢消失，這令我更有動力盡快清除體內的有害藥物。」

經過約2年半的時間，Anita的皮膚逐漸好轉，不再發紅裂開。她表示，現已轉為純素飲食，戒掉糖、碳水化合物、乳製品及肉類等食物，努力保持皮膚健康。

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文章授權轉載自《香港01》

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