疫情害到孤兒象 動保組織難自保

在1975年4月30日結束的越南戰爭,當時由北越勝出、兵援南越的美國戰敗撤離作為結局。這場長達20年的戰爭,為許許多多曾參與這場混亂戰局的人們——無論從士兵到平民——往後的人生留下難以抹滅的戰後陰影。由越南裔美國人 Thi Bui 所創作的圖文小說《我們盡力而為》(The Best We Could Do),便是以此為背景,從自身成長經驗出發,回顧戰爭在她父母身上留下的苦痛記憶,為家庭帶來哪些衝突?回溯之後,要如何消化理解?或許在那些時刻,他們與我們都已盡力而為?

2020-07-13 09:30