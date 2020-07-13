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疫情害到孤兒象 動保組織難自保

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
非洲各地動保組織資金短缺，孤兒象面臨不受保護的處境，恐使瀕危機率增加。（photo by Twitter）
非洲各地動保組織資金短缺，孤兒象面臨不受保護的處境，恐使瀕危機率增加。（photo by Twitter）

非洲各地動保組織受疫情影響，捐款收入銳減，大象處境岌岌可危！肯亞的大象保護組織「雪德瑞克基金會」因收入短缺，已停止派員保護孤兒象，「世界自然基金會」指出，在疫情時期可能會有人從事更多不法情事，如果放任盜獵行為，非洲大象將在2040年完全滅絕。

動保組織資金減

根據《歐洲新聞台》報導，在後疫情時代，許多動物保護組織正設法努力爭取各界的資金回流。

新冠肺炎全球大流行影響的不只是人類，非洲大象孤兒的處境也因此岌岌可危。位於肯亞首都奈洛比的「雪德瑞克基金會」，自1977年開始就致力於保護當地的孤兒大象，但目前該組織因疫情發生資金短缺問題，無法再繼續進行動物保護計劃、派員巡邏，避免盜獵者及有心人士接近大象。

根據「世界自然基金會」2019年的報告指出，非洲在地的動保組織重要性極高，他們預估，如果放任盜獵行為或讓大象繼續闖入人類地盤與人發生衝突，以這樣的速率發展，非洲大象將滅在2040年完全滅絕。

政府、民間需關注

一群倫敦的藝術家得知此消息後，製作21隻1比1大小的擬真銅製大象，放在倫敦市中心，在上頭寫下「大象沒有明天」的標語，欲喚醒大眾對動物處境的重視。每座雕像上都有一隻大象孤兒的名字。據《獨立報》報導，無獨有偶，泰國觀光景點的大象也面臨生死存亡的處境。

儘管近幾年來泰國一再有虐待大象的事情發生，也被抨擊利用大象賺錢不人道，但據當地業者表示，現在讓動物們吃飽已成為當務之急。每天餵食一頭大象的成本可高達40美元，是泰國人每日基本薪資的3倍以上，大象聯盟協會主席舂布拉干表示，除非政府伸出援手，否則這些大象將被迫重回街頭，或進行非法砍伐。

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大象 非洲 疫情

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