復興阿伊努文化 日本建原民博物館

日本政府為復興阿伊努文化，設立首座以阿伊努文化為主題的國立文化設施！北海道白老町的阿伊努文化設施「民族共生象徵空間」於12日開放，旨在復興、傳承阿伊努族文化，日本政府也期待藉此保存原民文化，並希望每年可達到100萬觀光人次。

阿伊努族是日本北方、俄羅斯東南方的一個原住民族群，主要聚居在庫頁島和北海道、千島羣島及堪察加。日本政府於1899年頒布《北海道舊土人保護法》後，阿伊努人被迫學習日語、改用日本名字。二戰後，日本政府不承認阿伊努族的存在，直到2008年6月6日，才首次正名阿伊努人為日本原住民。2019年4月，日本國會通過法案，設立協助阿伊努人觀光及產業發展的新補助金制度。

據《共同社》報導，阿伊努文化設施「民族共生象徵空間」的總面積約8600平方公尺，設施主要包括國立阿伊努民族博物館、民族共生公園和慰靈設施三部分。公園設有可以觀賞阿伊努傳統舞蹈、音樂表演的交流大廳，還有烹飪阿伊努美食、吹奏阿伊努樂器的講習班，以及一間展示傳統工藝的工作室。

據《日經》報導，民族共生象徵空間原定4月24日開幕，但受新冠疫情影響，推遲約3個月才開放。為了防止新冠疫情傳播，工作日入館人數上限為2000人，假日及節日入館人數上限則為2500人。收費方面，大人需付1200日圓，中學生以下免費。

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