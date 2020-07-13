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無視丈夫兒子都在家 人妻與14歲國中生在自宅嘿咻
日本上個月發生一起震驚社會的情慾案件，一名40歲的人妻在自宅和14歲少年發生性行為，無視當時丈夫和稚兒也在家。鄰居表示，該住戶的出入份子相當複雜，常有中學生流連。
週刊女性PRIME報導，日本的保險公司職員北條真帆上個月14日在自家和一名14歲的男性國中生發生性關係，16日被依違反青少年保護法遭逮捕。
40歲的北條真帆是一名人妻，當天早上七點半在住家和國中生發生「淫亂行為」，而且當時丈夫和小學2年級的孩子都在家。北條承認通姦犯行，並說對方的長相和性格都是自己的菜，但對他沒有戀愛的感情。
報導指出，北條和丈夫兒子三人住在一起，這間房子似乎是國高中生經常流連甚至會住下來的場所，除了這次犯行，嫌犯疑似也多次做出同樣的行為，北條被逮後已獲釋，其他罪行仍在調查中。
鄰居對北條一家的評價不佳，指出每天都有中學生在該戶前面遊蕩，直到深夜才離開，並且會吸煙、亂丟飲料罐和垃圾、喧嘩等等，感覺出入相當複雜。附近住戶跟北條家的先生抱怨，他雖然會道歉並稱不再犯，但情況並沒有改善。
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