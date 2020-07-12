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梅根怨太出名難上親子班 擔心阿奇缺互動欠社交技巧
英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan）淡出王室後，一舉一動仍是傳媒焦點。英國傳媒報導，梅根向一名密友透露，擔心一歲的兒子阿奇（Archie）將來會缺乏社交技巧，又抱怨因自己太出名，無可能帶兒子參加親子課程。
英國《每日郵報》（Daily Mail）7月9日引述梅根密友報導，梅根表示在理想情況下，她和阿奇應該每周參加一次親子課程，使阿奇有機會與其他同齡孩子互動，幫助他大腦發展。
該名密友表示，親子課程對於阿奇來說非常有益，梅根也可以結交新朋友。但梅根坦言不可能跟其他新手媽媽一同參與集體親子課程，即使沒有新冠肺炎（COVID-19）疫情也不可能，因為她太出名，很難可以做日常的事。
該名密友表示，哈里一家三口3月飛往美國洛杉磯，並在美國導演泰勒·派瑞（Tyler Perry）的豪宅暫住。梅根不時利用視像會議軟件Zoom與其他人聯絡，但她說這與親身接觸不一樣。
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文章授權轉載自《香港01》
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