解亙古之謎 美中阿聯今夏競相火星探測
火星目前雖被認為是個被冰層覆蓋的不毛沙漠，但這個地球最近的鄰居是否曾育有生命，幾世紀以來始終是科學與科幻片的熱門話題；美國、中國與阿聯今夏不約而同要探測火星解密。
美國國家航空暨太空總署（NASA）今夏將發送火星探測器「毅力號」（Perseverance Rover），蒐集石頭及土壤樣本，解析火星過去曾有的宜居環境與生命跡象。中國要在7月下旬展開首次火星探索任務「天問一號」，進行火星環繞、著陸、巡視；阿拉伯聯合大公國7月下週也要透過日本發射火星探測器。
法新社報導，科學家相信40億年前地球與火星都有滋養生命的潛能，但大部分火星歷史仍是個謎。
科學家相信目前沒有生命能在火星存活，而美、中、阿聯的目標不在尋找火星生命，而是搜尋過去可能有過生命形式的蛛絲馬跡。
這些龐雜且昂貴的探測任務可能最終空手而歸，但太空生物學家表示，火星仍是人類最有望找到過去有生命紀錄的星球。
法國太空總署（CNES）主席勒高爾（Jean-Yves LeGall）本週在視訊記者會裡說：「火星是唯一有具體機會找出地外生命足跡的星球，因為我們知道幾十億年前火星適宜居住。」
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