快訊

被盜的「被盜藝術展」？日本挑戰人性的「開放偷竊實驗展」

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

女子花2千買「沒水沒電」獨棟房 22年精心佈置房價漲至千萬

聯合新聞網 / 綜合報導
經過翻新後，破舊老屋內部煥然一新。圖擷自The Sun
經過翻新後，破舊老屋內部煥然一新。圖擷自The Sun

貝克1977年以2139元的價格買下一間沒水、沒電、沒廁所的破舊房子，如今房子總價估計已有1632萬元。圖擷自The Sun
貝克1977年以2139元的價格買下一間沒水、沒電、沒廁所的破舊房子，如今房子總價估計已有1632萬元。圖擷自The Sun

外國有許多殘破的老舊房子，房價可能都相當便宜，因為沒水沒電，很少人願意花時間去整修。一位英國女子1997年花費59英鎊（新台幣約2139元）買了一間沒水沒電沒廁所的破舊房子，當時所有人都覺得買貴了，未料女子精心佈置後，歷經22年該棟房子的房價已上漲至45萬英鎊（新台幣約1632萬元）。

根據英國「太陽報」報導，這位女子名叫貝克（Jane Beck），她在1977年以59英鎊（新台幣約2139元）的價格買下一間沒水、沒電、沒廁所的破舊房子，當時所有人都覺得貝克買的價格太貴，而貝克在買下屋子後，便與她的4個小孩搬進去住，她說「第一晚很冷，我們睡在臥室地板的床墊上，但這真是不可思議，房子完全沒有現代化過，就像踏入1930年代一樣，沒有電、沒有水、沒有廁所」。

不過貝克發現這間房子的歷史實際上可追溯至1870年，因此她決定保持房子的真實性，22年來努力翻新這棟房子，她將房子重新粉刷，並重新安裝好水電，現在房子已經有後花園、露台、熱水浴池、桑拿房，而貝克最喜歡的區域則是廚房，目前房子的價格也上漲，估計總價約45萬英鎊（新台幣約1632萬元）。

英國 房價 房地產

延伸閱讀

女子買烤鴨店家拒賒帳 大鬧市場「掀攤大便」被警壓制

親友想拿「振興券當婚禮紅包」他滿臉問號：傻眼還是聰明

單月電費高達2390元 她困惑傻眼：這套房我一個人住而已

夫殺妻後跳樓屋成凶宅 法拍價近千萬仍吸引2萬人看房

相關新聞

女子花2千買「沒水沒電」獨棟房 22年精心佈置房價漲至千萬

外國有許多殘破的老舊房子，房價可能都相當便宜，因為沒水沒電，很少人願意花時間去整修。一位英國女子1997年花費59英鎊（新台幣約2139元）買了一間沒水沒電沒廁所的破舊房子，當時所有人都覺得買貴了，未料女子精心佈置後，歷經22年該棟房子的房價已上漲至45萬英鎊（新台幣約1632萬元）。

老婦電線勒死59歲失業兒 日本有500萬啃老族成隱憂

日本的「啃老族」問題愈趨嚴重，近幾年引發了多宗家庭慘劇和倫常命案。上月28日，一名84歲老婦對59歲「家裏蹲」兒子忍無可忍，絕望之下用電線勒死親生骨肉，令人不禁聯想起去年日本前高官熊澤英昭，用刀刺殺無

怎麼回事？免治馬桶始祖國 普及率不到1成

過去台灣人到日本會覺得驚訝的事情之一，就是連公共廁所都用免治馬桶。免治馬桶在日本家戶（兩人以上家庭）普及率高達八成，很多人以為它是日本人的發明，其實是六十幾年前美國人為病人所開發的產品。

為中國學生打造「非敏感內容」…英國大學遠距教學訂「中國標準」？

英國多所大學正在測試一個新的網路教學網址，為身在中國的學生提供遠程教學，而它將要求教學材料符合中國對互聯網內容的限制。這使得身在中國的學生能夠繼續在線上完成英國大學的學位，但同時意味著學生只能接觸到「獲准」清單上的材料。

兩女兒先後獲得心臟移植 英國媽媽激動：像中兩次樂透！

來自英國的培里（Perry）一家是醫學史上少見的案例：他們的兩個女兒先後罹患了心臟病，必須要獲得移植。而幸運的是，她們兩人都成功地等到了移植到來的那一天。

「羊駝打臉我」爆笑農場生活 澳洲農民抖音爆紅

彼得・瓦蘭斯（Peter Vallance）是澳洲的一位農民，在維多利亞州西北部的瑪里（Mallee）擁有一個牧場。他在抖音上註冊了一個「Malleeboy3490」帳號，並透過這個帳號紀錄起他在農場生活的點點滴滴，包括放羊、開拖拉機、以及他跟兩隻狗朋友之間的互動。其中，最受到關注的是他和「宿敵」——一隻名為「派翠」的母羊駝，這隻羊駝常常在彼得試圖控制動物們的時候大唱反調，忽視他的指揮。

跟著聲音去旅行 一部讓你愛上里斯本的電影

德國新浪潮大導演文．溫德斯（Wim Wenders）漫遊葡萄牙，來到里斯本採音，隨身攜帶佩索亞的詩集，在一片風清雲淡的夢境裡，駕馭著老舊城區彎街窄巷的光線，嵌入了亦真亦幻的溫暖風景和人情世故，拍出了《里斯本的故事》（Lisbon Story）。

南韓全羅南道醫院火災2死28傷 起火原因疑似電氣問題

韓聯社報導，韓國官員表示，南韓全羅南道高興郡（Goheung）一間醫院10日凌晨傳出火警，造成2人死亡、28人受傷，當中...

舊的還是最好？巴黎聖母院尖塔的「原樣重建」計畫

「舊的還是最好...？」去年歷經大火浩劫的巴黎聖母院，修復工程先後遭遇了大雨、大雪與疫情的阻礙，被燒垮的尖塔，其重建樣式更因為各界爭辯不休，一直難以達成共識。9日，法國總統馬克宏在專家會議後終於拍板決定：巴黎聖母院的尖頂尖塔，將盡可能地恢復大火之前、原始的哥德式設計。但曾表態「當代風格」的尖塔未嘗不可的馬克宏，為何最終回頭決定回歸「傳統」？修復進度又真能如馬克宏所願，趕在2024巴黎奧運之前，讓巴黎聖母院重現世人面前嗎？

糗事一簍筐！牧師開直播講道 身後貓咪「暗著來」被抓包

英國坎特伯里教堂（Canterbury Cathedral）的牧師羅伯・威利斯 (The Very Reverend Dr. Robert Willis) 因疫情關係，每日晨禱改成線上直播，不料因過於專注沒有發現貓咪「小虎」，牧師的牛奶就這樣被小虎鎖定目標，全程被直播畫面捕捉。

疫情導致滯銷免費送鄰居 農：百萬松露爛在土裡

新型冠狀病毒全球延燒，對各國的產業、經濟都產生了重大衝擊。英國一名松露農就表示，由於餐廳歇業帶來影響，導致他的松露銷路嚴重受創。

因應防疫 日本東京地下鐵鍍上抗病毒及抗菌塗層

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情有升溫趨勢，東京都新增病例最為顯著，東京地下鐵公司（Tokyo Metr...

熱門新聞

美國無印良品聲請破產

閨密干政案 南韓前總統朴槿惠遭重判20年！

美國最大銀行也撐不住！富國銀行準備今年裁員數千人

撐不下去！阿聯酋航空首次對外宣布將裁員9000人

南韓房價狂漲…財長道歉喊加房屋稅 高官急售第二屋

新加坡大選結果出爐！執政黨奪9成席次 繼續一黨獨大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。