女子花2千買「沒水沒電」獨棟房 22年精心佈置房價漲至千萬

貝克1977年以2139元的價格買下一間沒水、沒電、沒廁所的破舊房子，如今房子總價估計已有1632萬元。圖擷自 The Sun

外國有許多殘破的老舊房子，房價可能都相當便宜，因為沒水沒電，很少人願意花時間去整修。一位英國女子1997年花費59英鎊（新台幣約2139元）買了一間沒水沒電沒廁所的破舊房子，當時所有人都覺得買貴了，未料女子精心佈置後，歷經22年該棟房子的房價已上漲至45萬英鎊（新台幣約1632萬元）。

根據英國「太陽報」報導，這位女子名叫貝克（Jane Beck），她在1977年以59英鎊（新台幣約2139元）的價格買下一間沒水、沒電、沒廁所的破舊房子，當時所有人都覺得貝克買的價格太貴，而貝克在買下屋子後，便與她的4個小孩搬進去住，她說「第一晚很冷，我們睡在臥室地板的床墊上，但這真是不可思議，房子完全沒有現代化過，就像踏入1930年代一樣，沒有電、沒有水、沒有廁所」。

不過貝克發現這間房子的歷史實際上可追溯至1870年，因此她決定保持房子的真實性，22年來努力翻新這棟房子，她將房子重新粉刷，並重新安裝好水電，現在房子已經有後花園、露台、熱水浴池、桑拿房，而貝克最喜歡的區域則是廚房，目前房子的價格也上漲，估計總價約45萬英鎊（新台幣約1632萬元）。