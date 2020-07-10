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為中國學生打造「非敏感內容」…英國大學遠距教學訂「中國標準」？

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電
英國大學為中國學生設立不含「敏感內容」的遠程教學系統。（BBC中文網）
英國大學為中國學生設立不含「敏感內容」的遠程教學系統。（BBC中文網）

英國多所大學正在測試一個新的網路教學網址，為身在中國的學生提供遠程教學，而它將要求教學材料符合中國對互聯網內容的限制。這使得身在中國的學生能夠繼續在線上完成英國大學的學位，但同時意味著學生只能接觸到「獲准」清單上的材料。

BBC報導，英國大學組織Universities UK表示「未發現有任何課程內容被改動的情況」。該組織否認這是在接受「審查」。

這次初步測試有四所羅素大學集團（Russell Group）的成員學府參與——倫敦國王學院（King`s College London）、倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University of London）、約克大學（University of York）和南安普敦大學（University of Southampton）；測試由向英國大學提供數字服務的聯合信息系統委員會（JISC）負責。

中國的互聯網審查令一些網站被過濾或者屏蔽，於是有人擔憂，身在中國的學生在線上學習時可能遭遇障礙，比如無法打開一份學術文章當中的附帶鏈接。

中國互聯網公司阿里雲（Alibaba Cloud）免費提供了技術解決方案，建造一個虛擬的鏈接，讓身在中國的學生能夠進入英國大學的網路系統。不過，聯合信息系統委員會的發言人表示，中國學生不會完全自由地上網，他們只能接觸到由英國大學「控制和指定的資源」。

報導指出，這些英國大學課程當中使用的線上信息必須要被列入一份獲准安全的清單，當中會列出所有英國機構課程當中使用的教學材料鏈接。這引發了有關學術自由和言論自由的質疑。

作為這個項目支持者之一的英國大學組織Universities UK表示：「我們不會為審查背書。這一計畫是意在保證全球疫情期間遠程學習的中國學生能夠接觸課程材料，並且繼續學習。」該組織表示，澳洲各大學已經在採取一個類似計畫。

除了遵守中國的法規之外，這一網站還意在建立一個更穩定的網路訊號，讓學生能夠更容易收看講堂及跟進課程。

聯合信息系統委員會表示，中國的網上課程學生面臨著特別的限制，「中國與世界之間的流通被檢視，對來自海外用於提供教學的內容進行過濾，並且屏蔽一些平台和應用程式。」測試將在本月完成，並可能於9月被廣泛使用。

據報導，中國學生已經成為英國大學的一個重要收入來源，占海外留學生的四分之一。曾有人擔憂，如果新型冠狀病毒全球大流行令中國學生不能入境，又或者因為香港問題導致的政治緊張使留學受阻，會給這些大學帶來財政損失。

英國 倫敦 疫情

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